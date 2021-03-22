今日最聚焦／台灣AZ疫苗開打 專家示警：五大族群先緩緩
記者劉雅文/台北報導
2021-03-22 21:29:23
台灣首波AZ疫苗今（22）天起陸續在各大醫療院所開打，台灣拿到的11.7萬劑AZ疫苗，現在首波開放在57家的醫療院所，由第一線醫護相關人員開始施打，根據了解，首日不僅行政院院長蘇貞昌、衛福部長陳時中帶頭接種，還有35家醫院院長也都帶頭完成院內接種。
針對目前國際疫苗現況，新光醫院感染科主任黃建賢分析，現在世界上研究的疫苗有1、2百種，但是事實上使用比較多，效價比較好、比較確定的，大概就是輝瑞疫苗、莫德納疫苗、AZ疫苗以及強生疫苗，至於中國大陸的科興，或是蘇聯的疫苗，可能數據大家不是那麼的清楚。針對國內目前唯一取得的AZ疫苗，在歐美國家有引發血栓疑慮，黃建賢表示，目前比較不建議施打AZ疫苗的族群，一個是之前施打過，已經會過敏的人，但因為國內是第一次的施打，比較沒有這個情況，除非他是已經在國外施打過AZ疫苗，而且是有過敏的情況﹔再來是施打過疫苗後有嚴重副作用的情況，目前也還沒有﹔最後是孕婦，因為數據還不夠，所以現階段比較不建議施打，以及18歲以下的小朋友，目前也因為數據還不夠，還不建議接種。另外，黃也提到，有在使用賀爾蒙藥物的族群，現在政府也建議這類民眾暫緩施打，除了這些以外，適合施打的這個族群，我們在預約掛號的時候，也會連上政府的網路，用健保卡去查詢，是不是適合施打的民眾，可以放心接種。黃建賢也提到，疫苗剛施打完，會在施打的單位準備急救車，因為有些人可能會暈針，或是對疫苗有急性的敏感，相關措施其實都已經準備完全，且他強調，這麼嚴重的副作用其實是非常、非常少發生的。他也鼓勵施打完的醫護或是民眾，施打前、後都應該大量的喝水，喝水的話可以讓代謝比較快，也可以減少副作用的產生，施打完疫苗可能半天到1天的時間，有些人可能會出現一些類似感冒的症狀，包括發燒、肌肉痠痛，甚至是喉嚨痛這些症狀，都是可以預期、接受的。症狀出現的時間可能在48小時以內，出現後大概在半天到1天內就會消失，所以在48小時以內出現這些症狀比較不用擔心，除非是出現跟疫苗不相等的症狀，如果有懷疑真的是新冠肺炎感染的話，那也會幫施打過的員工、民眾做篩檢。至於這些症狀出現在48小時之後的話，黃建賢舉例，如果48小時之後才出現發燒、身體不適的症狀來看的話，疫苗本身來講比較不會在那麼久的時間點才發生，如果超過48小時之後才發生的話，就要小心它是不是其他的疾病，或者是真的感染到新冠肺炎，因此還是建議到急診去做疾病跟新冠的篩檢，看看是不是其他的疾病產生的，或者是新冠肺炎產生的。
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