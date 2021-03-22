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台灣虎航樂天桃猿彩繪機4月首航　A320neo新機抵台時間曝

記者陳致宇／台北報導

2021-03-22 16:06:47｜2021-03-22 16:07:03

樂天彩繪機
▲台灣虎航今（22）日發表與Rakuten Monkeys合作推出的首架彩繪機。（圖／記者陳致宇攝）
台灣虎航今（22）日發表與Rakuten Monkeys合作推出的首架彩繪機，機身上保留融合Taiwan本島形體logo字樣及虎紋尾翼，搭配上Rakuten Monkeys的吉祥物Rocky及其球隊logo，同時也發布一系列週邊商品。台灣虎航預計4月11日舉辦彩繪機微旅行活動，邀請知名球星及樂天女孩，與民眾一起迎接彩繪機首航。
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▲台灣虎航預計4月11日舉辦彩繪機微旅行活動，邀請知名球星及樂天女孩，與民眾一起迎接彩繪機首航。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航預計4月11日舉辦彩繪機微旅行活動，邀請知名球星及樂天女孩，與民眾一起迎接彩繪機首航。（圖／記者陳致宇攝）
台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航與Rakuten Monkeys有許多共同點，除了主基地都在桃園外，東北樂天金鷲的主場仙台也是台灣虎航的日本航點之一。民眾只要前往桃園國際棒球場欣賞球賽，因為位在桃園機場附近，日後只要這架航機起降，坐在球場內的球迷也能清楚的一眼就看到。
▲除了彩繪機之外，台灣虎航同時也發布一系列週邊商品。（圖／記者陳致宇攝）
▲除了彩繪機之外，台灣虎航同時也發布一系列週邊商品。（圖／記者陳致宇攝）
 
陳漢銘指出，彩繪機將安排於4月11日「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行首航，預計下午14:00從桃園國際機場起飛，前往日本宮古島上空繞行一圈於下午16:00返回，明星球員王溢正、黃子鵬，以及樂天女孩也將候機室於旅客進行遊戲及見面會。未來該架彩繪機也會執飛國內離島航線，也不排除會濕租給帛琉太平洋航空，參與帛琉旅遊泡泡的飛行任務。
此外，台灣虎航租購15架空中巴士A320neo客機，首架新機預計4月1日抵台，台灣虎航也計畫與空中巴士合作，於新機上塗上結合雙方特色的彩繪圖樣，並計畫於4月上旬舉行發表會正式公布。
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