首場抗旱會議 陳其邁：高屏溪水量剩4成、珍惜水資源
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-22 16:45:24
水情吃緊，高雄市水情燈號轉為黃燈，市長陳其邁今(22)日召開旱災應變會議前表示，高屏溪水量跟過去平均比較只剩4成，同時，陳其邁也強調，針對高雄科技廠商還有半導體產業、鋼鐵業等用水大戶市府也已超前部署，包括再生水廠等都已陸續提供工業用水，大寮、大樹的取水井經監測的水位出水量也都正常，供水還是非常穩定，希望大家共體時艱、珍惜寶貴的水資源。
高雄市政府今（22）日召開今年度首場旱災會議，市長陳其邁親自主持會議，瞭解未來降雨、供水情勢及供灌情形，並檢討水源調控運用、旱災應變整備，他請相關單位超前部署水車調度、新水源開發，盤點估算水井整體可供水量等；近期雨量仍將偏少，也籲請市民節約用水、共體時艱、攜手抗旱。陳其邁表示，今年水情相對嚴峻，高屏溪的水量跟過去平均來做比較，只剩原來的4成，目前高雄民生用水大概120萬噸，工業用水約29萬噸左右，相對其他縣市高雄水情較為和緩、維持黃燈的狀態，備用水源包括伏流水跟地下水，也將視水情狀況來增加供給，但仍要未雨綢繆、減少用水，希望民眾大家共體時艱、相互配合，珍惜寶貴的水資源。他也強調，由於高雄的超前部署，包括鳳山再生水廠、還有臨海再生水廠，都已陸續提供工業用水，大寮、大樹的取水井到目前為止的水位與出水量也都正常，供水上還是非常穩定。會中也討論如進入橙燈狀態，將針對用水超過1000度以上大戶或業者減供，請相關單位預先整備、提早因應。高雄市政府水利局長蔡長展也表示，，目前高市水情燈號是黃燈，也就是夜間須減壓供水，包括民生和工業用水都是由高屏溪的攔河堰，還有地下水、伏流水跟再生水等供應；市府也會在枯水期時，要求協調南化水庫把先前的蓄水回送到高雄使用。