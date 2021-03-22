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搶90億商機大餅　王品首次進軍燒肉吃到飽市場

記者黃仁杰／台北報導

2021-03-22 16:17:37

搶90億商機大餅　王品首次進軍燒肉吃到飽市場
▲王品集團推出首個燒肉吃到飽品牌，選在西門町蛋黃區鎖定20至35歲的年輕客層。（圖／記者黃仁杰攝,2021.03.22）
台灣的燒肉市場每年有高達90億產值，王品集團推出首個燒肉吃到飽品牌，選在西門町蛋黃區鎖定20至35歲的年輕客層，同時祭出Prime等級的現切肋眼牛排、牛舌等亮點商品，提供3種價位供消費者選擇，更預計在今年於北部展2至3間分店。
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王品集團新品牌肉次方是第22個品牌，也是該集團首次進軍燒肉吃到飽市場，推出588、788、988元3種價位選擇，提供60種肉品，瞄準台灣每年90億元燒肉商機，於3月中試營運，預計在4月2日正式開幕。
王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政說，有別於集團旗下的「原燒」，新品牌不是走精緻化的桌邊服務路線而是以多種類的厚切肉品，將食材品質提升，瞄準的是青年、上班族聚餐市場。吳憲政表示，台灣一直以來都缺乏具有高度知名度的全台連鎖燒肉吃到飽，成為市場缺口，因此新品牌期望能成為燒肉吃到飽的領導品牌，今年也預計在北部地區展2至3間分店。
▲新品牌提供3種價位，更預計在今年於北部展2至3間分店。（圖／記者黃仁杰攝,2021.03.22）
▲新品牌提供3種價位，更預計在今年於北部展2至3間分店。（圖／記者黃仁杰攝,2021.03.22）
吳憲政指出，品牌的受眾一直以來都是集團的主要考量之一，雖然集團已經有燒肉品牌原燒，不過有別於精緻化的桌邊服務、安靜用餐環境等，新品牌主打的是熱鬧的聚餐氛圍，但兼具高品質肉品，食材成本比人力成本更高，有賴於集團中央廚房的既有的設置，才能維持千元有找的划算價格，吳憲政也透露，王品今年除了肉次方外，將再推出比原燒更高價位的燒肉品牌，擴張集團的燒肉市場佈局。除此之外，王品集團也透露，下個月還有火鍋吃到飽品牌將隆重開幕。
588價位提供牛舌吃到飽作為亮點，而只要788元就能享用現切的美國PRIME等級肋眼牛排吃到飽，最高價位的988元則能享用高單價的精選橫膈膜，在4月2日開幕首日則推出人即贈送ASAHI啤酒一杯。
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