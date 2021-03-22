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換水大腸鏡搭配AI輔助　增大腸息肉發現率

健康醫療網

2021-03-22 16:31:01

換水大腸鏡搭配AI輔助　增大腸息肉發現率
換水大腸鏡搭配AI輔助　增大腸息肉發現率
【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣十大癌症發生率，大腸癌仍居冠，尤其雲嘉南地區盛行率高，每十萬人有接近五百人罹患大腸癌。根據研究，有26%的息肉無法被傳統大腸鏡檢查發現，而這些未被發現的息肉有58%的機率在3至5年內會進展為大腸癌。大林慈濟醫院腸胃內科唐家沛醫師與嘉義大學資管系合作，開發「人工智慧(AI)即時大腸息肉自動偵測系統」，將換水大腸鏡結合AI輔助，更進一步增加息肉偵測率，有效降低大腸息肉進展為大腸癌的機會。
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傳統大腸鏡精準度低　AI輔助減少誤判機率
唐家沛醫師表示，傳統的充氣大腸鏡檢查在AI輔助下，可增加50%的息肉發現數，即充氣大腸鏡如能發現4顆息肉，但在AI電腦輔助下能偵測到6顆。尤其是針對較不易發現的小型，扁平及易遺漏的皺褶處息肉，AI系統皆能輔助醫師精準辨識，大幅減少息肉成為漏網之魚之機會。
智慧科技結合醫療　免於癌變風險
唐家沛醫師醫師指出，傳統充氣大腸鏡檢查時，若病人前一天清腸不理想，腸道中會有許多成形糞便、糞水和泡泡等，影響息肉的發現及判斷。在使用換水大腸鏡方法後，清腸乾淨度可大幅提高，進而增加息肉之發現，但在換水大腸鏡檢環境下仍有18%息肉未被發現，加上AI輔助可增加被遺漏息肉發現率。
資料來源：健康醫療網 換水大腸鏡搭配AI輔助　增大腸息肉發現率
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