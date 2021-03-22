心死離婚！日本寫真女星閃嫁台男　公開產前老公致命要求

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39歲的步理惠子，擁有35F的好身材，目前為止她共造訪過94個國家，表示之中最喜歡台灣，也交過不少台灣男朋友，在台生活3年多，於2014年嫁給小3歲的台灣上班族，兩人育有一雙兒女，最後因為文化與個性差異離婚，步理惠子帶著孩子回日本生活。近來「傑愛CP」婚變鬧得沸沸揚揚，步理惠子受訪暢聊台日婚姻的差異，先表示台灣男生體貼、溫柔又熱情，約會時不讓女生付錢，每天打電話傳訊息噓寒問暖，還會幫忙準備衛生棉，這些現象在日本男生身上根本看不到，所以才會閃嫁年紀比她小的台灣男友。步理惠子結婚後，生活完全變調，懷第一胎時，老公在產前一周跑去旅行，理由是「之後沒有時間玩」，並保證會在生產前回來，步理惠子感到不解與不安，對老公漸漸失去信任；第二胎時，步理惠子孕吐更厲害，但老公因為工作繁忙，沒時間照顧她，步理惠子認為彼此婚姻難維持，經過一年多的談判，結束2年7個月的婚姻，孩子的監護權最終交給女方。步理惠子認為，台男的熱情只在一開始，在一起後會迅速冷卻；但也表示，婚姻的成功不是取決於哪國人，主要還是看當事人，認為外界沒資格批判別人的婚姻，各種因素會產生不同狀況，絕非單一的個人與文化差異問題。