微電影宣導性別平等 謹守五不四要 自我保護更周到

每年3月第4週為性別平等教育週，藉由學校規劃校內性平教育宣導活動，強化校園師生性平與自我保護意識。今(3月22日)由歸仁國中師生擔綱演出「學生自我保護篇」和「師生互動篇」的2部校園性平宣導微電影今日首映，情節生動，更能貼近生活情境。。

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台南市長黃偉哲表示，台南市對於校園性平事件零容忍，希望每一位學生都能受到保護與照顧，也期待透過南市性別平等教育週宣導，再次提醒所有親師生要謹慎留意自我安全。黃偉哲強調，近年性別暴力事件的發生有增加趨勢，特別指出要留意辨識網路虛擬世界的危險性，提防有心人士運用誘騙手法取得學童的私密影像，也須強化學生法治觀念，不要誤成為加害者，也鼓勵家長主動陪伴孩子使用網路，關心孩子網路世界的活動，共同守護學童成長環境。

▲台南市長黃偉哲表示，對於校園性平案件絕對零容忍，也呼籲家長，主動陪伴孩子使用網路，多一分關心，就少一分傷害（圖／記者林怡孜攝，2021,03,22）

教育局局長鄭新輝表示，鑒於近來網路誘拐兒少騙取私密照事件不斷，更衍生性勒索的情況，甚至被拿來販售、轉發等危機，所以今年性平教育宣導週擇定「防治數位性別暴力」為主題，請學校務必教導相關因應知能，包括提升網路禮節、拒絕違法行為、辨識誘騙、辨識不當性訊息及性邀約、冷靜蒐證等，降低成為網路世界情感或性的受害者的風險。

鄭新輝進一步表示，「學生自我保護篇」微電影中的劇情，以學生遇到網友索取私密照時的模擬情境，演出應該如何拒絕或求助他人，也藉此教導孩子在網路虛擬世界中，謹守五不：「不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害」，及四要：「要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方」自我防護原則。片中學生演員以流行用語口吻，提醒不正當持有他人私密照所違反的法令，提高兒少自我保護意識，打造性別友善互動的環境。

微電影片中有一個所有師生都拒絕演出的角色，最後由歸仁國中校長黃峻宏擔任。黃峻宏打趣表示，為了讓孩子懂得求助、增加影片真實性，只好自己下海擔任怪叔叔一角。他也期待歸仁國中師生此次演出能讓更多學生學會提防身邊和網路上隱藏的危機，勇敢拒絕和求助。