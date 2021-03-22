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全校學生皆能拉小提琴　「山中維也納」牡丹國小校舍啟用

記者陳志仁／新北報導

2021-03-22 16:25:43

牡丹國小
▲牡丹國小全校的學生都會拉小提琴，不僅赴各地出賽表演，甚至出國展演交流。（圖／記者陳志仁攝，2021.03.22）
新北市雙溪區牡丹國民小學今（22）日舉辦老舊校舍整建工程的啟用典禮，由學生帶來弦樂演出；此外，全校學生都會拉小提琴，不僅赴各地出賽表演，甚至出國展演交流。
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新北市長侯友宜表示，牡丹國小是新北市的「山中維也納」，全校雖僅有18位學生，但在校長范瑞瑩的帶領下，孩子們透過學習音樂勇闖人生，為提供學生練習表演的展演舞台；市府編列經費改建學習教室，盼注入更多音樂活水，豐富偏鄉藝文氣息。
侯友宜說，瑞芳、平溪、雙溪及貢寮早期開發煤礦文化歷史悠久的好地方，不僅有歷史鐵道，還有非常漂亮的山海風景，為使大眾了解最美麗的東北角，市府正積極開闢三貂嶺、三瓜子隧道串連瑞芳跟雙溪的自行車道，牡丹國小就是位於中間的一顆珍珠；未來自行車道落成後，將成為吸引更多外地人假日旅途的音樂駐點，來這裡欣賞由孩子們快樂演奏的弦樂。
牡丹國小校長范瑞瑩指出，從民國35年創校迄今逾70多年，近年以營造「山中維也納」學校為目標，103年開始建「牡丹弦琴樂團」，從成立之初難以成團到全校學生皆能拉小提琴，不僅赴各地出賽表演，甚至出國展演交流，高年級學生也組成政光三號爵士樂團；但校內缺乏適合團練展演的空間，感謝市府協助新校舍完工，提供孩子練習處所。
教育局表示，侯友宜今日到場與來賓及學生們進行「彩繪牡丹」的啟用儀式，為師生們開啟新校舍、新風景，帶給偏鄉孩子完善的教學、展演場地，學校未來規劃運用嶄新空間推動「假日旅途學校」，帶動三貂嶺地區觀光；期待學校持續深耕校本特色，並與社區資源結合推動教育，不僅為學校注入新活水，也豐富偏鄉藝文氣息。
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