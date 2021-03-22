保護兒童權益快樂過節　新上國小兒童教育週開跑

兒童節前夕，高市新上國小特別舉辦「新上兒童權益教育週」，長達10天的活動別出心裁，號稱是史上最瘋狂的兒童節活動。今（22）日高雄市教育局長謝文斌與師生一起蓋手印、攜手走河堤，宣示維護兒童權益，也為系列活動揭開序幕。

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「新上兒童權益教育週」包含3大主題，兒童權利公約、兒童自我保護及建構友善校園。家長會志工為此籌備了3個月，透過帶領孩子豐富活動、繪本閱讀、分享與短片欣賞等，建立孩子具備發現問題與獨立思考能力，並完成3大學習目標，甚至還推出大摸彩，有10台腳踏車與上百個摸彩品。

▲高雄市教育局長謝文斌與師生一起蓋手印、攜手走河堤，宣示維護兒童權益。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.22）

還有由校長跟家長會跨界合作設計的周邊商品要送給小朋友，像是就愛新上環保袋、兒童權益資料夾、超級徽章、萌萌紙膠帶、易拉罐存錢筒等。

▲「新上兒童權益教育週」包含3大主題，兒童權利公約、兒童自我保護及建構友善校園。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.22）

校長王彥嵓說，過去常見兒童節總在一天內完成，辦個活動、送孩子禮物就代表有過兒童節了。但今年的新上很不同，因為有一個臥虎藏龍的家長會，願意攜手學校付出許多，才有這次史上最狂的兒童週出現。