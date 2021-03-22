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保護兒童權益快樂過節　新上國小兒童教育週開跑

記者陳美嘉／高雄報導

2021-03-22 16:30:30

▲教育局長謝文斌與社區家長帶著超過千位個學生走出校園，到風光明媚的河堤散步健行。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.22）
▲教育局長謝文斌與社區家長帶著超過千位個學生走出校園，到風光明媚的河堤散步健行。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.22）

兒童節前夕，高市新上國小特別舉辦「新上兒童權益教育週」，長達10天的活動別出心裁，號稱是史上最瘋狂的兒童節活動。今（22）日高雄市教育局長謝文斌與師生一起蓋手印、攜手走河堤，宣示維護兒童權益，也為系列活動揭開序幕。

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「新上兒童權益教育週」包含3大主題，兒童權利公約、兒童自我保護及建構友善校園。家長會志工為此籌備了3個月，透過帶領孩子豐富活動、繪本閱讀、分享與短片欣賞等，建立孩子具備發現問題與獨立思考能力，並完成3大學習目標，甚至還推出大摸彩，有10台腳踏車與上百個摸彩品。

▲高雄市教育局長謝文斌與師生一起蓋手印、攜手走河堤，宣示維護兒童權益。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.22）
▲高雄市教育局長謝文斌與師生一起蓋手印、攜手走河堤，宣示維護兒童權益。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.22）
今（22）日上午，教育局長謝文斌與社區家長帶著超過千位學生走出校園，到風光明媚的河堤散步健行，與社區居民一起宣導維護兒童權益的重要。接著一系列的兒童節活動也跟著動起來，包括「為兒童權益行動」、「超級名嘴來開講」、「全校跳蚤市場」及「解謎尋寶定向活動」等。

還有由校長跟家長會跨界合作設計的周邊商品要送給小朋友，像是就愛新上環保袋、兒童權益資料夾、超級徽章、萌萌紙膠帶、易拉罐存錢筒等。

▲「新上兒童權益教育週」包含3大主題，兒童權利公約、兒童自我保護及建構友善校園。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.22）
▲「新上兒童權益教育週」包含3大主題，兒童權利公約、兒童自我保護及建構友善校園。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.22）
局長謝文斌表示，讓兒童知道自己的權益，保護自己的權益，這是非常進步的思考；教育局也會在各校積極推動兒童權益的宣導，包括反罷凌、性平、兒少權益保障等，相信只有兒童的權益被保護，才會是最快樂的兒童節。

校長王彥嵓說，過去常見兒童節總在一天內完成，辦個活動、送孩子禮物就代表有過兒童節了。但今年的新上很不同，因為有一個臥虎藏龍的家長會，願意攜手學校付出許多，才有這次史上最狂的兒童週出現。

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