日本千金13歲家中破產！輟學打工再靠一己之力翻身

根據《四方報》報導，「陪酒女」在社會上依然被認為是一種不光彩的職業，但來自日本的黑崎みさ（Misa）成為陪酒女的故事，可能會改變你的想法。年僅25歲的Misa上個月上日本節目分享自己如何從一名富家千金淪為輟學打工族，最後憑一己之力賺錢整容，由家道中落的少女翻身成有錢網紅的故事，引發網友討論。

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來自神奈川縣的Misa上個月上日本節目《じっくり聞いタロウ》分享道，小時候父親在當地經營多間陪酒酒吧，讓她從小過著不愁吃穿的大小姐生活。然而，在13歲那年，父親因長年放高利貸而負債累累，最後不堪負荷宣布破產倒閉。走投無路的父母甚至一度想帶Misa全家自盡，所幸最後打消念頭。

不料，MIsa父親後來為躲債竟人間蒸發，留下Misa母女倆獨自承擔家計，讓年紀輕輕的Misa中學都沒唸完就輟學到超市打工還債。16歲時，Misa在朋友介紹下來到一間JK Cafe（女子高中生咖啡廳）打工，深受顧客喜愛的她月入80萬日元（約新台幣20萬元），除了幫家中還債外，她也為自己存了一筆錢，準備做整容手術。

▲年僅25歲的Misa上個月上日本節目分享自己如何從一名富家千金淪為輟學打工族，最後憑一己之力賺錢整容，由家道中落的少女翻身成有錢網紅的故事。（圖／翻攝自IG）

整容後的Misa憑著吸睛的外貌和出色工作能力在酒吧擔任陪酒女，對很多人來說做陪酒女是不得已的選擇，但對Misa而言不僅能幫家裡還錢，還有「繼承家業」的意義。現在她也經營個人IG帳號，成為一名小有名氣的網紅，還擔任雜誌模特兒，未來事業發展頗具潛力。