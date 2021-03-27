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佛像掌中竟窩隻「老成臉貓咪」　網笑：被收服的小妖精？

文/寵毛網

2021-03-27 22:00:00

日本推主看到佛像合掌處窩隻小貓咪的景象！（圖／Twitter ＠nori22）
▲日本推主看到佛像合掌處窩隻小貓咪的景象！（圖／Twitter ＠nori22）
看來很有佛緣喔！日本有部分民眾信仰佛教，故在街頭偶爾會看到佛像矗立其中，Twitter ＠nori22則在一尊釋迦牟尼佛的雕像上發見與眾不同的地方，鏡頭拉近一看，原來合掌處竟窩了隻小貓咪！ 
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▲一尊佛像矗立在園中（圖／Twitter
▲一尊佛像矗立在園中（圖／Twitter ＠nori22）
▲竟然是一隻小貓咪！（圖／Twitter
▲竟然是一隻小貓咪！（圖／Twitter ＠nori22）
對眾多人來說，佛像是不敢輕易觸碰的神聖存在，通常高高聳立在遠處，人們誠心地在下頭祈福、許願，希望自己的願望能被佛祖聽到。日本的這尊釋迦牟尼佛不僅莊嚴，更因為一隻小小的貓咪而增添一股親近感。只見佛像端坐、雙掌合起自然地垂放在腿上，而這小貓竟就自顧自地躺在祂的掌中，讓原本肅穆的佛像瞬間像一位愛貓同好！ 
▲貓：我跟佛祖也是好麻吉！（圖／Twitter
▲貓：我跟佛祖也是好麻吉！（圖／Twitter ＠nori22）
▲貓：拜祂時也進德進貢罐罐給我喔！（圖／Twitter
▲貓：拜祂時也進德進貢罐罐給我喔！（圖／Twitter ＠nori22）
這隻貓貓有著一張久經風霜的臉龐，像是陪伴佛祖以久，一同經歷了好多個春夏秋冬，讓拍攝下這幕的推主不禁驚訝地將照片上傳Twitter，目前已獲13萬顆愛心，大家在下頭回覆說：「有貓貓在佛旁變得好有親近感啊～」、「想朝聖！」、「這是佛祖收服的小妖精嗎ＸＤ」、「好可愛的組合」。 （編輯：李惠婷）
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