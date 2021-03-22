不斷更新／F-5E戰機屏東墜海 2飛官1送醫不治1仍搜救中
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-22 17:44:31｜2021-03-22 18:20:05
（晚間5時55分更新）
26歲中尉羅尚樺經尋獲後立即送往台東馬偕醫院搶救，但仍不幸於晚間17時45分宣布不治。 台東志航空軍基地2架F-5E單座型戰機在今（22）日下午執行訓練時在空中發生碰撞，2名飛行員跳傘逃生，中尉羅尚樺在下午16時許在海上尋獲，但目前呈無意識狀態，另1名上尉潘穎諄仍失聯，軍方將持續進行搜尋。據了解，軍方派出4架編隊執行飛行訓練，但其中2號與4號機碰撞後落海，2飛行員已跳傘。國家搜救中心指出，今日下午15時10分接獲國防部通報，14時30分空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，15時6分其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海、雷達光點消失於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。目前台東志航基地宣布F-5E/F系列機型全面停飛。而失聯的2名飛行員分別是潘穎諄上尉，駕駛機號5286，空官104年班，約28歲以及羅尚樺中尉，駕駛機號5287，空官106年班，約26歲。針對搜救狀況，國搜中心指出，15時14分海巡署出動PP-3568艇，線上調派PP10057艇、PP-10068艇搜救中；15時22分國防部黑鷹搜救機起飛前往搜尋；16時14分九鵬派出所員警於台26線73公里處發現1具傘具連座椅，未發現人員；16時41分國防部黑鷹直升機於海上發現中尉羅尚樺吊掛，17時03分返場；17時18分空勤AS-365型機高雄機場起飛前往搜尋。