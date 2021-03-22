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F-5E飛官羅尚樺送醫不治！新婚妻吐「18字心聲」網全鼻酸

編輯中心/綜合報導

2021-03-22 17:57:29｜2021-03-22 18:32:48

▲（圖／翻攝自當事人IG）
▲F-5E墜海飛官羅尚樺稍早緊急送至台東馬偕醫院送醫不治，新婚妻兩周前才開心曬出求婚、登記照，稍早更透過限時動態悲痛喊話。（翻攝自當事人IG）
台東空軍志航基地今（22日）2架F-5E單座型戰機下午於屏東外海訓練傳出空中擦撞意外，其中2名飛官跳傘逃生，羅尚樺中尉稍早已被尋獲但失去意識，吊掛轉送台東馬偕醫院，院方於下午5時45分宣告不治。而上尉潘穎諄仍下落不明持續搜尋中。羅尚樺的新婚妻子也透過Instagram吐露心聲，向羅尚樺悲痛喊話。
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國搜中心表示，15點10分接獲國防部通報，14點30分空軍F-5E戰鬥機4架台東志航基地起飛執行訓練任務，15點06分其中2架F-5E（機號5287、5286、機上各1名駕駛）疑似空中擦撞墜落，雷達光點消失於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。16點41分國防部黑鷹直升機於海上發現中尉羅尚樺吊掛，根據中央社最新消息指出，羅尚樺經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治。另一失聯上尉潘穎諄持續搜尋中。
▲中尉羅尚樺尋獲，但目前無意識與生命跡象，已緊急送醫救治。（圖／摘自空軍官校官網）
▲中尉羅尚樺尋獲後經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治。（圖／摘自空軍官校官網）
據了解，羅尚樺本月5日才與女友赴戶政事務所完成登記，兩人社群平台滿是甜蜜合照，今墜機消息傳出後，妻子也焦急的向丈夫喊話，拍下兩人共同飼養的寵物鼠，更在限時動態寫下「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」。（編輯：楊智傑）
▲（圖／翻攝自當事人IG）
羅尚樺妻子也焦急的向丈夫喊話，拍下兩人共同飼養的寵物鼠。（圖／翻攝自當事人IG）
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