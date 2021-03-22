泰國女從小沒錢上學 獲祖母百億遺產後人生反轉
記者賴正琳/綜合報導
2021-03-22 18:08:57｜2021-03-22 18:10:38
根據四方報報導，25歲的泰籍女孩吉布森（Erica Gibson）和母親過了貧窮的20多年生活，最窮的時候兩人身上僅有100美元（約2830元新台幣），甚至窮到她沒錢能夠上學。然而母女兩人卻突然繼承祖母遺留的10億美元（約282億元新台幣），讓人超級意外這驚人反轉。
吉布森是居住在美國夏威夷的泰美混血兒，據悉，她母親普拉孔（Prakong）是在曼谷1間美容院工作時邂逅吉布森的父親，兩人結婚後便搬到夏威夷，並生下吉布森。沒想到她父親卻罹上癌症，為了救治父親，母女瀕臨破產，而父親仍然在2000年不敵病魔辭世。普拉孔僅能跟當地教會求助，用教會資助的金錢開餐廳勉強度日。直到2017年兩人收到來自祖母留下的10億美元遺產信，人生從此暴富。遺產信內容指出她們住在加州的祖母鮑德溫（Dextreac Baldwin）於2010年離世時，留下包含了石油公司的股票及債券等共計高達10億美元。雖然一夕致富讓兩人相當驚喜，不過她們受訪時表示不會依靠巨額財產度日，會持續經營餐廳和販售礦泉水業務，並積極投入慈善活動。