名家論壇》單厚之／疫苗背後的信任危機
文/單厚之
2021-03-22 18:19:50
千呼萬喚，台灣終於開打新冠疫苗了。令人意外的是，率先施打AZ疫苗的行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，因為沒有開放媒體拍攝施打的過程，而遭部分網民認定可能造假。
蘇貞昌跟陳時中一開始對示範施打疫苗的態度，其實是相對保留的，兩人第一時間在立法院備詢時，都不願承諾率先施打。如果不是最近AZ疫苗在歐洲狀況頻傳，導致國人施打信心大幅下滑，兩人會不會帶頭打還很難說。但在這個「萬事皆直播」的年代，兩人打疫苗卻不讓媒體拍攝、直播，不僅讓宣傳效果打了折扣，也讓不信任的民眾有更多的懷疑。畢竟，雙和醫院院長吳麥斯、亞東醫院院長林芳郁打疫苗都公開讓媒體採訪，蘇貞昌、陳時中打疫苗有什麼見不得人？而王定宇連「打假卡」都可以講得冠冕堂皇，天下又有哪個政治人物是可信的？何況蘇貞昌還有騙神明的「前科」。我個人不太相信蘇貞昌、陳時中會笨到「假打疫苗」，雖然AZ前一陣子在歐洲傳出不少意外，但以整體的機率來看，AZ的風險還是很低的—至少遠遠低於「假打疫苗」被抓包的政治風險。但政院不開放媒體拍攝兩人打疫苗的過程，只在事後提供畫面，其實是一個很糟的公關操作，既然蘇貞昌都已經決定演戲了，又何必只演半套？連打個疫苗都可以引發質疑，顯示民眾一方面對政府過往防疫作為有相當高的滿意度，但同時也對政府的資訊揭露、對未來的防疫規劃，都有相當高的不信任。包括日前指揮中心發言人莊人祥的那句「我為什麼要告訴你」，都助長了這種不信任的情緒。我們可以回頭思考一下，如果蘇貞昌、陳時中從一開始的態度就是帶頭施打，沒有那些反反覆覆，今天還會不會有「假打疫苗」的質疑？如果莊人祥那天的說法是「蘇揆、陳時中會帶頭打」，還會有那句「我為什麼要告訴你」嗎？類似的事件，現在仍在立法院發生。疫苗採購過程中，指揮中心的說法一變再變，BNT疫苗從東洋到雅各臣，中間人為介入的傳聞不斷，至今連能拿到多少數量都不知道；AZ疫苗施打日期一再延後，如今又傳出有效期限只有3個月，可能是他國不要的疫苗。面對這一切的矛盾跟質疑，國民黨上週在立法院衛環委員會突襲成立「調閱小組」，民進黨卻堅決反對，陳時中跟蘇貞昌也表達反對的立場，聲稱如果立法院調閱，就可能違約，導致台灣買不到疫苗。彷彿國民黨之所以要監督，並不是為了愛台灣，而是想要害台灣；如果調閱小組一旦成立，就會動搖國本。但再怎麼說，疫苗採購都談不上是國家機密，更無關國家安全，立法院連潛艦、對美軍購的預算都能審，憑什麼疫苗的採購不能問？民進黨政府為了迴避監督，疫苗採購上綱到比國家安全更高的層級，反而更讓人覺得必有人謀不臧、見不得光之處。滿意度與信任度雖然有關，但兩者本質上是不同的情緒，一個是對過去、對現狀，一個是對未來。但民進黨政府卻因為滿意度高恃寵而驕，認為民眾會因此降低對政府透明、清廉的標準，甚至刻意挑起藍綠對立，來掩飾自己的不透明跟決策失誤，結果就是導致民眾連蘇貞昌有沒有打疫苗，都開始要懷疑。民無信不立。當民眾對政府信任不足的時候，政府所有的施政都很難推動。當民眾連蘇貞昌、陳時中是否真打疫苗都開始懷疑時，政府如果還不思考如何重拾人民的信心，防疫的下半場注定會打得很艱辛。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com