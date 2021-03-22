打開國際市場 高雄鳳梨首銷往韓國高端市場
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-22 18:20:04
高雄鳳梨首次銷往韓國高端市場，今（22）日南友農青果合作社鳳梨外銷韓國市場，並進行封櫃儀式，高雄市長陳其邁笑說，棒球有一句話說「好想贏韓國」，今日不是要贏韓國，而是要征服韓國人的胃蕾，今日將有14.4公噸的金鑽鳳梨遠征韓國，即將在韓國首爾高端精品市場（Galeria及現代百貨公司超市）上市，預計產季期間總出口量將超過100公噸。
農業局代理局長王正一表示，高雄鳳梨外銷量去年約有6950公噸左右，而今年高雄鳳梨才剛剛大出，現在希望3月之後高雄鳳梨的產能陸續開出來之後，開始展開我們更多量的外銷，而今日外銷韓國市場更是備受大家的期待，因為這是高雄鳳梨第一次售往韓國的高端市場，目前也已經和貿易商談妥，希望高雄鳳梨產季結束，大概是五月之前，每週都有1櫃左右出貨。王正一也說，加拿大也是重點經營的市場，預計將有10櫃以上的鳳梨出貨，那日本市場、澳洲市場也在洽談之中，而澳洲的許可近期高雄已經拿到，有兩批的鳳梨即將出口澳洲，這些外銷佈局對於高雄的農業轉型非常重要。 高雄市長陳其邁也在現場「殺」起鳳梨，現場和大家分享，還不忘揶揄屏東縣長潘孟安鳳梨「殺」得太差，削個皮半顆鳳梨都快沒了，陳其邁說，特別問了農會總幹事張清榮總幹事，今日鳳梨在台北果菜市場的平均價格是一公斤33塊錢，價格算「平穩稍高」，這次不僅中央有10億的預算，跟地方全面性的對接。陳其邁表示，相信透過這一波，不管是在產銷的整合，或者對外開拓市場，絕對可以讓我們農民的收益能夠獲得保障，大樹的鳳梨一定是全球最風味最佳的鳳梨，農業局也積極在輔導農民分散市場，包括擴大新加坡、日本的市場，而最近加拿大、澳洲等這些市場也都開拓有成，大家一起幫高雄大樹最好吃的金鑽鳳梨打開國際市場。