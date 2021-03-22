遊戲成長動能強勁 橘子集團2020營收創15年新高
財經中心／綜合報導
2021-03-22 18:44:27
橘子集團今（22）日公布2020年合併營收為新台幣104.4億元，年增8%，受惠於《新楓之谷》成長動能強勁，創15年營收新高，《天堂M》營運穩健，加上各事業群持續優化產品組合，激勵合併營收再次突破百億元，也創下集團歷史次高。橘子表示，2020年受遊戲續約金影響，營業毛利為新台幣39.7億元，年減3%；營業費用為新台幣28.3億元，與前一年度相當，營業利益為新台幣11.4億元，營業利益率11%；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣8.7億元，每股盈餘EPS 5.00元。
橘子集團董事長劉柏園指出，過去25年經歷不同挑戰，橘子集團一路進化，累積了豐沛成果與戰力，現在站在新一波改變的起點，將以AI、大數據、平台為發展核心，透過beanfun!全面串動集團各項服務，挑戰台灣行動生活入口的市場。橘子集團在2020年持續擴大全生態圈，策略推動遊戲、電商、媒體、支付四大事業成長及群揮綜效。遊戲事業群扮演獲利及導流要角，主力產品《天堂M》魅力延燒，重大改版皆吸引大量玩家討論；而長青線上遊戲《新楓之谷》則在營運團隊精心策動各項潮感轉型計劃下，成功重返榮耀，在港台皆大有斬獲，更促進香港遊戲橘子創下年營收新高的紀錄，奠定集團長線營運動能。2021上半年推出經典IP大作《龍之谷：新世界》、全新彈珠台動作 RPG《彈射世界》，下半年則力推自研的休閒系《櫻桃小丸子手遊版》，期待多樣化產品的布局策略，掌握既有導流優勢，更進一步擴大用戶基礎。支付事業群擇是肩負銜接線上線下消費場景的角色。橘子集團表示，橘子支付已完成四大超商通路拼圖，並串接台灣中油、環球購物中心、美麗華等大型連鎖通路，全台累積超過6萬個消費據點。樂點則著眼開發新型態線上交易機制，並優化beanfun! 內「背包」功能。電商方面，有閑加入經濟部電商轉型振興方案，提供零售業者無痛數位轉型方案，並積極接入宅經濟相關商家。蟻力投身智能客服系統開發，提供差異化行銷服務，並以模組化工具及大數據，協助客戶打造專屬的顧客忠誠度計劃；猿聲除了透過投放廣告業務為客戶累積聲量，亦全力推動藝人經紀業務。果核數位全年資安業務擴增四成，產品AmazingThor安全VDI系統在疫情期間，協助大量東南亞客戶完成居家辦公的軟體佈建。新加坡子公司HyperG則逐步佈建在韓國、香港、越南、新加坡和馬來西亞等的通路。為創造更多與用戶接觸互動的機會，橘子集團2020年於第一季及第三季整合旗下遊戲、支付、電商及生活入口beanfun!等資源，打造兩場全新Live Show「橘子線上嘉年華」，初試啼聲即觸及人次達百萬，同時觀看人數亦屢創新高，表現亮眼。除有效提升beanfun!用戶活躍度及各服務使用率，亦順勢為集團催生出具影響力的O2O策展品牌。展望2021，集團旗下服務將致力擴大在各領域的市佔率及流量，並結合更多各界伙伴之力，推動台灣原生生活入口beanfun!逐步深入用戶生活。海外市場則透過香港遊戲橘子及果核擔當橋樑，穩健延伸觸角至香港及東南亞。自2019年起，橘子集團為實踐企業永續經營承諾、落實利益關係人溝通，著手編撰企業社會責任報告書，2020年參加第十三屆「TCSA台灣企業永續獎」評選，榮獲「永續報告書銀獎」及「永續卓越案例人才發展獎」，肯定橘子長期耕耘的永續成果，以及對社會帶來的正面影響力。