日本賣無餡料包子！獲讚「顛覆想像」　台人愣：不就饅頭

許多人早餐愛吃饅頭或包子，不論是內餡綿密的芝麻包、芋頭包或是能充飢的肉包、饅頭都各有愛好者支持。不過日前日本老店「井村屋」推出一款稱為「素丸」的無餡料包子，一盒6顆要價1080日圓（約285元台幣），開賣四個月後大受歡迎，但消息傳回台灣後卻被網友們紛紛吐槽「這不就是饅頭嗎？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據日媒《東海電視台》、《FNN》報導，日本經典點心老店「井村屋」在3月推出一款沒有餡料的包子，這款被稱作「素丸」甫推出後就銷售一空，更被媒體報導是「顛覆常識」，光是短短3天產品負責人就完成了產品原型，2個月後更直接推出引以為傲的無餡料包子。

▲日本百年品牌「 井村屋 」將自豪的麵團做成無餡料的包子銷售。（圖／翻攝自「井村屋公式」推特）

井村屋表示從2014年起就收到顧客建議他們推出沒有餡料的包子，6年後這款「素丸」問世就因為能讓消費者把喜歡的食材夾在中間自由搭配而爆紅，儘管一盒只有六顆就要價1080日圓（約281元新台幣），平均一顆將近新台幣47元，仍吸引不少消費者前仆後繼的買來嚐鮮。

▲一盒六顆約新台幣 285元。 （圖／翻攝自「井村屋公式」推特）

不過消息傳到

PTT

後，許多台灣網友也對日媒的盛讚感到詫異，紛紛留言吐槽「不就饅頭嗎」、「再10年看能不能發明饅頭夾蛋」、「夾料變刈包」、「奶茶叫紅茶拿鐵，饅頭叫無餡包子好像也沒什麼」、「原來台灣一直錯過賣饅頭給日本人的商機」、「快點運銀絲卷過去！應該可以得諾貝爾獎」。（編輯：楊智傑）