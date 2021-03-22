不到半年F-5E又出事！殉職飛官母曾淚轟：軍機老舊害人命
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-22 19:26:07｜2021-03-22 19:27:42
台東志航空軍基地2架F-5E單座型戰機在今（22）日下午墜海，機上飛行員中尉羅尚樺傍晚尋獲但送醫不治、上尉潘穎諄仍在搜救中，而半年前同樣機型也在同個基地起飛後墜海，致飛行員朱冠甍上尉殉職，其母親就曾提及「兒子曾說F-5早晚會出事」，如今又再次釀失事意外，軍方已下令該基地F-5E/F系列機型全面停飛。
2020年10月29日，飛行員朱冠甍駕駛1架F-5E戰鬥機從台東志航基地起飛執行任務，但不到兩分鐘就因發動機失靈墜海，雖有跳傘逃生，但經送醫後仍宣告不治，死因是頭部遭受重創、顱內出血，導致中樞神經休克死亡。當時朱冠甍的母親曾表示，兒子有說過「F-5早晚會出事」，她說，朱冠甍明知F5戰機又老又舊，每天飛行都在承受這些壓力，也飛得提心吊膽，她希望不要再有下一個遺憾，否則她要替朱冠甍跳台東的海，並痛斥軍方不重視人命，更批評軍方不要明天就馬上忘了這件事，不應該讓飛行員冒著生命危險去駕駛零件老舊的飛機。軍方人員當下聲稱飛機都有按規定定期維修與保養，會持續調查飛機的失事原因，而當時的國防部長嚴德發也表示會優先撤換台東志航33架教練機，並於3年內全數汰換F-5系列戰機。可才時隔不到半年，同機型的戰機又出事，已造成1名飛官不幸殉職，另1名飛官持續失聯，再次突顯F-5E軍機老舊危機。