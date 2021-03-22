F-5再傳墜機 空軍：花6億元全面更換彈射椅
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-22 20:37:54｜2021-03-22 20:39:17
空軍台東志航基地2架F-5E單座型戰機今（22）日下午在訓練時發生在空中擦撞，造成飛官1人殉職、1人仍在搜救中。這是近半年來第2度傳出F-5E戰機飛安事故，針對外界質疑F-5E/F型機機齡老舊、彈射椅性能不佳，空軍表示，將花6億元更換馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）彈射椅，以提升飛行員跳傘逃生的安全性。
空軍今晚舉行「F-5E戰機失事記者會」，空軍參謀長黃志偉表示，今天舉行的課目為一批4架F-5戰機，赴位於屏東的佳冬靶場執行基本對地炸射演練，但返程時2號機、4號機疑因變換位置在空中發生擦撞，但無線電並未出現包括機械故障等呼叫。去年10月29日一架F-5E起飛後墜落於東部外海，儘管機上飛官朱冠甍上尉彈射跳傘仍不幸殉職，這次意外再度讓外界關注彈射椅是否更新？黃志偉答覆表示，空軍已有規劃彈射椅更新作業，預算、計畫已報到國防部，且是不用進行任何修改的先進彈射椅，該計畫也已獲國防部核准，可惜尚未更換今日又不幸發生事故。黃志偉表示，該批彈射椅有待廠商進行現場勘查，希望今年年底或明年，就有新型彈射椅交貨。空軍後勤處長林志宏表示，空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司生產的Mk16型彈射椅，相關預算還在規劃當中，若F-5戰機汰除後也可運用於其他機種之上。黃志偉補充表示，經估算，汰換彈射椅的預算約台幣6億元，但確切數字仍需要廠商現勘，才會有精確評估數字，只要能提升飛行員逃生機率，就不會考慮預算問題。馬丁貝克公司創立於1946年，共生產超過7000個彈射椅、安裝於93種機型上，根據馬丁貝克公司網站資料，Mk16系列的Mk16T彈射椅可用於T-38教練機與F-5系列戰機上。