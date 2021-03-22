F-5再傳墜機　空軍：花6億元全面更換彈射椅

空軍台東志航基地2架F-5E單座型戰機今（22）日下午在訓練時發生在空中擦撞，造成飛官1人殉職、1人仍在搜救中。這是近半年來第2度傳出F-5E戰機飛安事故，針對外界質疑F-5E/F型機機齡老舊、彈射椅性能不佳，空軍表示，將花6億元更換馬丁貝克公司

彈射椅，以提升飛行員跳傘逃生的安全性。

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一架F-5E起飛後墜落於東部外海，儘管機上飛官朱冠甍上尉彈射跳傘仍不幸殉職，這次意外再度讓外界關注