怕麻煩！台帛旅遊泡泡4月開航 近7成民眾選擇不嘗試
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-22 21:02:22
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於3月17日到3月21日，針對國人對台灣帛琉即將啟動的旅遊泡泡興趣進行民意調查，吸引2300人次參與，發現近7成民眾認為回國還要自主健康管理很麻煩，雖然已經超過1年未出國，但還是暫時不會選擇到帛琉旅遊。
中央流行疫情指揮中心日前宣布台灣與帛琉旅遊泡泡正式成形，開放國人以「團進團出」模式赴帛琉旅遊，並將首發團訂於4月1日出發，不少旅行社也開始籌備推出行程吸引旅客先做預約報名，但由於機票與相關成本提高，團費預至少4萬元起跳且不包含後續回台的自主健康管理及採檢費用。這個好消息讓超過1年沒有出國的國人感到興奮，約有近4.87%民眾會想嘗試，且不管多少錢都要衝，不過有近七成（64.52%）的民眾覺得回國還要自主健康管理太麻煩，所以選擇不會去嘗試帛琉旅遊泡泡；另有18.26%民眾選擇不會去的原因是因為想去別的地方，剩下約12.35%民眾會先看看多少錢再做最後決定。不過因為成本提高，以致於團費預期每人會將達4萬至5.5萬的費用，且不包含後續回台的自主健康管理及採檢費用，所以有4成（41.57%）民眾還是想要先等別國，另近4成（37.91%）民眾也覺得真的不便宜，選擇先忍下來，但依舊有4.17%民眾真的被悶壞，不管多少錢都要出國去旅遊。根據調查，部分民眾會想要等其他國家的外交泡泡，其中將近6成民眾希望邊境開放後先去日本及韓國玩，去歐洲國家的民眾有15.13%、中國大陸有9.91%、美洲國家的也有2.61%。至於新冠疫苗的施打將會越趨普及，全球的邊境管制措施有機會解除，但仍有超過4成（41.04%）民眾抱持保守態度，不知道也不敢想何時才能夠全面解除；再來近3成（28%）民眾覺得可以明年底以前就全面解除，最後認為今年底前和明年中以前就能全面解除的佔比則皆為15%左右。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2300人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。