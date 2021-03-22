國家的戰鬥實力流失！財經網美悼飛官：悲劇不可以再繼續

空軍台東志航基地2架F-5E單座型戰機今（22）日下午在訓練時傳出空中擦撞意外，導致2架F-5E戰機墜海，飛官羅尚樺中尉經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治，現正持續搜尋失聯的潘穎諄上尉。對此，「財經網美」胡采蘋就在臉書哀悼殉職的F-5E飛官羅尚樺，更以親身經歷感嘆飛官殉職是國家真切流失了戰鬥實力，心痛表示「這樣的悲劇是真的真的不可以再繼續」。

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胡采蘋在

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分享自己學射擊的經驗，她提到當自己開始學槍以後，最大的感觸是「槍不會很難，難的是身體的穩定，身體跟槍互相依靠，有一種槍與你一體的感受」。

▲F-5E戰機飛官羅尚樺中尉。(圖／空軍司令部提供)

而憑藉自身經驗，胡采蘋也感同身受表示，「每一次的練習都是累積，累積出一種熟悉感，其實這才是困難的。但是你每一次投資的時間，都會在下一次感覺到回報，身體有記憶」，接著她也形容「我也因此更能理解到飛行員報時數的重要性，那就是他的熟練程度，他的戰鬥實力累積」。

▲F-5E擦撞事故，國軍在第一時間接獲通報後，已成立應變中心，積極展開搜救。（圖／）國防部發言人臉書

最後胡采蘋也心疼表示，「 每一個國軍都是國家最珍貴的人才」，每一次飛行、每一次練習都會累積經驗、累積戰鬥實力，每一個飛官的殉職，「我們不是痛失英才而已，我們是真真切切流失了國家的戰鬥實力」，而她文末也呼籲「這樣的悲劇不能再繼續已經是老話，每次都說一樣的話，但是這樣的悲劇是真的真的不可以再繼續！」，同時替殉難飛官哀悼。

此外，

（編輯：楊智傑）