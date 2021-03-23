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布林肯訪歐首日　美歐加英聯合制裁新疆官員

中央社

2021-03-23 06:45:35

▲美國國務卿布林肯22日出訪歐洲，就聯合歐盟、加拿大及英國反制中國，相繼制裁新疆官員。布林肯表示，今天作為展現美國持續透過多邊合作促進人權，揭示侵犯人權的中共官員面貌。圖為布林肯資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯22日出訪歐洲，就聯合歐盟、加拿大及英國反制中國，相繼制裁新疆官員。布林肯表示，今天作為展現美國持續透過多邊合作促進人權，揭示侵犯人權的中共官員面貌。圖為布林肯資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）美國國務卿布林肯今天出訪歐洲，就聯合歐盟、加拿大及英國反制中國，相繼制裁新疆官員。布林肯表示，今天作為展現美國持續透過多邊合作促進人權，揭示侵犯人權的中共官員面貌。
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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天前往比利時進行為期4天的訪問，出發當天上午他透過聲明，宣布對新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國實施「全球馬尼次基法」制裁（Global Magnitsky sanctions）。
在最新制裁下，王君正和陳明國的所有資產與財產權益，及任何直接或間接擁有50%以上的公司實體，不論是在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。
布林肯發布制裁聲明前沒多久，歐洲聯盟（EU）才罕見因為侵犯人權，通過制裁陳明國、王君正、新疆自治區黨委常委王明山、前新疆自治區人大常委會副主任朱海侖及新疆生產建設兵團公安局。制裁措施包括旅遊禁令、資產凍結。
這是歐盟自1989年天安門事件後對中國實施武器禁運以來，首度對北京採取重大制裁措施。加拿大、英國今天也相繼對上述官員與實體祭出類似制裁。
美國去年7月就已對王明山、朱海侖與新疆生產建設兵團祭出制裁。
布林肯在聲明中表示，即便國際譴責聲浪升高，中共持續在新疆犯下「種族滅絕」與「違反人道罪」。美國再次敦促北京，停止壓迫主要為穆斯林的維吾爾族人及其他少數族群，立即釋放所有遭任意關押在集中營、拘留中心的人士。
布林肯指出，美國今天與英國、加拿大與歐盟盟友共同採取行動，「這些作為彰顯我們持續致力透過多邊合作，促進各界對人權的尊重，並揭示犯下這些暴行的中國政府與中共人員面貌。」
布林肯強調，在全球透過制裁打擊嚴重人權侵犯作為上，美方致力扮演強而有力的領導角色。他讚賞歐盟今天的作為，表示跨大西洋團結作出一致回應，向違背或侵犯國際人權的人士傳遞出強烈訊息。
他說，美國未來仍會與理念相近夥伴合作，採取進一步作為，也會與全球盟友站在同一陣線，敦促中國立刻停止罪行，並為眾多受害者尋求正義。（編輯：張佑之）11003
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