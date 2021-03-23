擋我者亡！不滿歐盟真為人權制裁自己 北京馬上祭出反制
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-23 06:22:06
新疆維吾爾自治區的人權問題，近年一直是歐美等西方國家關切的議題之一，雖然西方陣營陸續出示證據，證明維吾爾族人遭到不人道虐待甚至是種族滅絕，北京當局始終堅稱是外部勢力汙衊，強烈要求任何國家不得對中國內政說三道四。歐盟於昨(22日)宣布，以迫害維吾爾少數民族為由，制裁4名中國官員與1個實體，結果立馬遭到北京報復，加碼反制裁與歐盟有關的10人4實體。
綜合外媒報導，歐盟於22日對中國4名官員、1個實體宣布制裁，為歐盟自1989年「六四天安門事件」後，首次對中方祭出制裁措施，被制裁名單包含中共前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區黨委常委王明山、新疆生產建設兵團政委王君正、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國，以及新疆生產建設兵團公安局。在得知歐盟竟真的敢制裁自己後，中國外交部隨後發表聲明，痛斥歐盟：「基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口，對中國有關個人和實體實施單邊制裁。此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。」中國外交部隨即於22日深夜以發言人名義宣布，對歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰(Reinhard Bütikofer)、歐洲議會議員蓋勒(Michael Gahler)、萊克斯曼(Miriam Lexmann)、歐洲議會人權小組副主席格魯克斯曼(Raphaël Glucksmann)、庫楚克(Ilhan Kyuchyuk)、荷蘭議會議員史卓瑪(Sjoerd Wiemer Sjoerdsma)，比利時議會議員科葛拉提(Samuel Cogolati)，立陶宛議會議員薩卡利埃內(Dovile Sakaliene)，研究新疆集中營的德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)，瑞典學者葉必揚(Bjorn Jerden)，共10名人員實施制裁。此外，還有4個實體也遭到波及，被北京一併列入制裁黑名單，分別為歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡託中國研究中心，以及丹麥民主聯盟基金會。根據中國外交部聲明內容，對前述歐盟人物或實體的制裁項目，包含相關人員及其家屬被禁止入境中國及香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。中方重申，北京捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，並敦促歐盟認識到「錯誤的嚴重性」，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方也將做出進一步堅決的反應。