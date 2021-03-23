夜市買烤蚵仔見「橘色生物」！他秒嚇傻　老饕：這才好吃

台灣夜市小吃、美食眾多，不僅國人本身喜歡吃，更深受外國客愛戴。近日就有一名網友分享，自己日前去逛夜市時，買了烤蚵仔吃，沒想到竟驚見「2隻橘色生物」，讓他瞬間嚇傻。而畫面曝光後，不少老饕卻嗨翻了，紛紛狂讚「這才好吃！」

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原PO在臉書社團《路上觀察學院》中貼出一張照片並表示，自己20日去逛寧夏夜市，在某個燒烤攤買了烤蚵仔吃，結果竟在蚵仔裡發現2隻類似「蜘蛛」的小生物，且顏色還是橘色，讓他既傻眼又害怕，不禁直問「誰解釋一下這怎麼做到的？」

▲有網友分享，自己日前去逛夜市買了烤蚵仔吃，沒想到竟驚見「2隻橘色生物」，讓他秒嚇傻，而老饕一看則大讚「這才好吃！」（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

對此，網友紛紛回應「很常見呀！常會有小螃蟹出現」、「第一眼我還以為是雞母蟲」、「我小時候吃過耶 以為那是寄生蟲嚇到吐在海裡」、「你中獎了，快去買樂透」、「可以留給我嗎？想吃」、「哇！第一次看到，感覺好吃」。

不少專業吃貨則秒解，直指「是共生蟹啦！」，「傻子，這才是好吃的」、「豆蟹香香的這超好吃」、「小時候都會抓這種小螃蟹煎成餅，超好吃」、「豆蟹，很正常，可以吃，但是要炸的好吃，烤的一般我會挑掉」、「這還滿好吃的，就跟燒酒螺裡的蝦子一樣可遇不可求」、「算是賺到了！這個好吃」、「跟蚵仔共生的豆蟹，通常挖的時候就順便拿掉了，到餐桌還看到幸運」。（編輯：許苡晴）