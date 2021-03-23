F-5E戰機再失事 趙少康批：將帥無能累死三軍
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-23 09:12:31｜2021-03-23 09:12:55
台東志航空軍基地2架F-5E戰機昨（22）日下午執行訓練任務時，疑似發生擦撞，導致2架F-5E戰機墜海，飛官羅尚樺中尉宣告不治，目前持續搜尋失聯的潘穎諄上尉﹔對此，爭取參選國民黨主席的中廣董事長趙少康昨晚也發表聲明，痛批將帥無能、累死三軍，同時提出「無人機海戰術」部屬的建議，希望能早於中國完成。
針對F-5E戰機墜海，趙少康表示，相當心痛、不捨，當前環境艱困，軍備取得不易，大家都了解，但因應既有環境，調整資源，發揮最大的效能，有賴我國高層次正確的國防政策。趙少康痛批，將帥無能、累死三軍，質疑空軍就算花大錢、拚老命、等好多年，再取得一批老掉牙的F-16（1974年首飛服役）改良機種，能有機會對抗中共服役中先進的第五代殲20、殲35隱形機種？空軍健兒再怎麼英勇善戰，也不該派他們去以卵擊石。趙少康也提出建議，他說，這2年傳統戰術思維受到重大挑戰，敘利亞、亞美尼亞戰爭中異軍突起的是土耳其自行發展的無人機，打得美式裝備全軍覆沒，連落荒而逃都來不及，而且土耳其是個中等科技水平國家，至少無人機所用電子晶片技術落後我國甚多，應該把買F-16的預算經費交給工研院、國防大學等，並廣邀有志者參與研發無人機，要比中國早一步完成「無人機海戰術」部署。