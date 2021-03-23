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有救了？研究：全球今年有望產120億劑疫苗　供7成人口打

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-23 09:31:08

▲有國外大學研究，全球有機會在今年生產多達120億劑的疫苗，給各國約7成人口接種。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有國外大學研究，全球有機會在今年生產多達120億劑的疫苗，給各國約7成人口接種。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情迫使全球各大藥廠加緊研發疫苗的腳步，多款疫苗相繼問世，雖然目前仍有供不應求的問題，但根據國外研究，全球有機會在今年生產多達120億劑的疫苗，給各國約7成人口接種。
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綜合《衛報》等外媒報導，美國杜克大學(Duke University)全球健康研究所週一公布的一份最新報告指出，雖然製造商估計他們今年只能生產約120億劑的新冠疫苗，但隨著對產能的投資增加，預計未來幾個月的供應量也會大增。
杜克大學的報告也預估，若120億劑產量的目標真能在今年內實現，而且全球人口都能獲得公平的分配，樂觀來看，今年大部分的人口都有機會接種到疫苗。
不過報告也提醒，隨著變種病毒流行、原料及包裝材料短缺、部分地區實施疫苗出口禁令，以及其他尚不可預見的未知因素，也不排除今年生產的疫苗，實際數量低於預期的可能。由於無法明確知道疫苗的免疫力將持續多久，定期注射以維持免疫力的風險是存在的；而且部分國家可能會購買多餘的疫苗劑量，以管理未來的風險，從而排除其他國家得到疫苗的機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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