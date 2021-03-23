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快找出來！去年11-12月統一發票千萬大獎　還有8人未領獎

記者顏真真/台北報導

2021-03-23 10:43:27

▲109年11、12月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製）
▲109年11、12月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製）
今（2021）年1-2月期統一發票將於3月25日開獎，不過，根據財政部統計，去年11-12月期統一發票新台幣1000萬元特別獎還有8位幸運得主未現身領獎，200萬元特獎也有5位得主沒來兌領，領獎期限至5月5日，還沒對獎的人趕快找出家中發票，才不會跟財神擦身而過。
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去年年11-12月期統一發票中獎號碼在今年1月25日已開出，獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「77815838」，獎金200萬元特獎的中獎號碼則為「39993297」。根據財政部所公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，可兌領1000萬元的特別獎中獎發票計13張、200萬元特獎中獎發票計15張，並自2月6日已開放領獎。
雖然開放領獎時間已過1個半月，但財政部統計發現，1000萬元特別獎仍有8張中獎發票未來領獎，包括在台北市重慶南路金興發生活百貨消費54元、在彰化縣鹿港鎮85 to GO消費65元、屏東市全家花95元買菸、在桃園市中壢市環中東路COCO花110元買3杯飲料，還有在台北市大安區永康街7-11消費155元。
另外，還沒來領獎的千萬元中獎發票包括在新竹市民族路眾利書店消費383元，在桃園市平鎮區家樂福花3431元買生活用品、食品及菸，另有一位是在台北市敦化北路台灣大野狼買書加運費共1490元。
至於200萬元特獎也還有5位幸運得主未現身領獎，包括在桃園市龜山區Gogoro睿能創意花25元機車租借費，還有在新北市土城區金城路三段台塑石油花60元加油、在台南市西和路7-11花95元買菸、在高雄市左營區新莊一路7-11花123元買菸及飲料，另一位則是在台中市中清路二段麥當勞消費302元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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