美髮師欠好友錢遭拘禁凌虐 趁對方熟睡逃出
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-23 11:37:43
22歲葉姓女美髮師3月上旬即無故離家失蹤，莊姓母親報警尋人，期間葉女只曾用LINE跟母親連絡過。22日葉女突然全身傷痕的向台中市第六分局警方求助，表示她遭好友易姓女子夥同呂姓女子及王姓夫妻拘禁在一家摩鐵毆打，她趁對方熟睡時逃出報案。警方循線趕往摩鐵將4嫌逮捕；據了解，葉女係因欠易女800元還被懷疑偷錢才遭易女等人拘禁毆打。警方依妨害自由、恐嚇、傷害罪移送法辦。
據了解，葉女的莊姓母親3月17日透過友人與大甲警分局大甲派出所聯繫，稱她22歲葉姓女兒在3月上旬即不明原因離家未歸，雖有透過LINE聯繫上，並勸她回家，但葉女卻表示不願意回家，言談及口氣似有難言之隱，希望警方協助尋人。警方經過查訪後，發現葉女是與19歲的易女、22歲的呂女兩名友人一起出門，認為離家原因不單純，立刻請葉母、易女、呂女家長一起到大甲派出所報案協尋。詎料，葉女突然於22日凌晨6點多竟現身在台中市警察局第六分局，報案指控遭到易女等人拘禁在某摩鐵，並遭她們輪番毆打凌虐，她是趁對方都睡著了才逃出報案。警方立刻前往摩鐵，將房內易女、呂女及一對夫妻36歲王男、38歲吳女全都逮捕帶回調查。警方調查，葉女與易女、呂女原本在同家髮廊工作，是同事兼好友，但易女懷疑葉女欠800元不還還偷錢，竟夥同呂女，以及之前常去髮廊洗頭的王姓夫妻檔朋友，將葉女帶到摩鐵控制行動，期間用麻將的排尺毆打葉女，並呼葉女巴掌，造成葉女四肢及右眼等多處瘀青。警詢後已依妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌將易女等4人移送台中地檢署偵辦。