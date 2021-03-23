像貓對狼？美媒：蔡英文或許是中國最畏懼的女性

台灣防疫表現備受全球肯定，加上美中關係緊張、戰略布局等因素影響，國際能見度也因此上升，有美國媒體形容，雖然面臨北京施壓，但總統蔡英文的巧妙應對，成功營造出與北京強硬鮮明對比的形象，就像貓對上狼，或許也是中國最畏懼的女性。

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根據美國媒體《GZERO Media》 報導，蔡英文是區域中最具改革性的領導人之一，推動台灣在全球事務中發揮自己的力量，使其成為亞洲性別平等的燈塔，並在疫情中拿出最有效應對措施；即便不是世界衛生組織(World Health Organization, WHO)的成員，仍積極與世衛合作，使台灣成為全球合作的象徵。

兩岸關係方面，雖然習近平領導下的中國威脅加劇，也一再重申不放棄武力統一，但相對於北京強硬、霸道的「戰狼外交」風格，蔡英文的戰略則是以如「貓」般的靈活，運用軟實力及創造力，打造出台灣和平、友好的形象，與北京的好戰形成強烈對比，不只為香港人提供政治庇護，也在疫情嚴峻的時刻大方捐贈數千萬份口罩。

最後文章也指出，不只對兩岸關係和新冠疫情，蔡英文對台灣社會的現代化也做出重要貢獻，亦受到許多年輕一代台灣人的支持。不過在國際大環境、美中對抗越發明顯的狀況下，蔡英文在未來3年的任期中，仍將面臨許多挑戰，考驗著她能否帶領台灣繼續往前。