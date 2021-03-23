吳怡農批共機擾台致空軍太操 蘇揆：支持國軍、同仇敵愾
記者劉育辰／台北報導
2021-03-23 09:49:57｜2021-03-23 10:54:51
昨日下午3時許，台東2架F-5E戰機在屏東旭海漁港東方1.4浬時，雷達光點消失。國搜中心隨即派遣陸海空搜救人員前往搶救，下午4時41分尋獲中尉羅尚樺，雖緊急送往台東馬偕搶救但仍傷重不治；上尉潘穎諄依舊失聯，相關人員正全力搜救當中。戰機失事後，民進黨台北市黨部主委吳怡農將戰機失事的矛頭指向中國侵擾及空軍的改善檢討；行政院院長蘇貞昌今（23）日接受媒體訪問時，除了表示對殉職飛官的不捨，也強調相關原因該查明、應改進的不要猶豫，同時也盼望國人能同仇敵愾、支持國軍，譴責破壞區域和平的中國。
針對F-5E戰機失事，蘇貞昌表示，守衛台灣的天空需要許多勇敢、熱誠飛官，對於這次的意外感到非常遺憾，除了對殉職飛官表示崇高的敬意、感謝和不捨外，也向飛官的家屬致敬，希望家屬保重，政府會全力搜尋潘潁諄的下落，期盼能盡快找到，並查明失事相關原因向國人報告，並強調相關原因該查明、應該改進的不要猶豫。吳怡農在戰機失事後在臉書發文表示，中國不斷地侵擾加重了空軍的負擔，祈禱同時應冷靜檢討、才能改善空軍體制。對此，蘇貞昌則說，中國一再對台灣遭擾，國軍為了守護國人生命安全用盡全力，每個堅守崗位的國軍將士都非常辛苦，希望國人能多給予國軍支持，同時也譴責中國對區域和平的恣意破壞、對台灣施加壓力，國人應該同仇敵愾，團結對外。