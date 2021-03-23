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多做少說　鄭顯聰：鴻海MIH電動車聯盟6月公布獨立運作

記者張志康/綜合報導

2021-03-23 09:57:09

鄭顯聰
▲MIH電動車平台聯盟執行長鄭顯聰表示，聯盟將於6月正式對外介紹獨立運作細節。（圖／翻攝自魏國章臉書）
由鴻海集團推動的MIH電動車平台聯盟執行長鄭顯聰表示，該聽盟將於本月25日舉行首次會員大會，並預計將於今年6月正式對外介紹獨立運作細節。他指出，文化建設是MIH作為新創個體的「重中之重」，核心價值就是「多做少說」。
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鄭顯聰表示，25日會員大會讓會員首次見面交流，也保留讓會員透過線上互動的機會，藉此會員們建立互信，將既有的供應鏈體系與夥伴關係，轉化成新創體系。
鄭顯聰指出，文化建設是新創個體的「重中之重」，核心價值就是「多做少說」，MIH聯盟會做好之後再對外公布，這是聯盟的初心，藉由文化建設搭成一個團隊「求同存異」，透過電動車平台提升生活體驗。
鄭顯聰說，MIH聯盟是個開放的平台，可以讓開發者藉此可相互切磋、連結技術端和用戶端、強化用戶經驗，並提出解決方案滿足客戶需求；他認為，MIH讓開發者可以實現更多的靈感與創意。
鄭顯聰認為，MIH平台將是電動車界的安卓（Android），可以進行多樣化的客戶體驗和場景覆蓋，注重安全、個人隱私和車用性能等的關鍵任務（mission critical）是重要的骨幹，和語音、視覺、車用娛樂系統等技術應用相互碰撞，MIH平台準備好其中80%的軟體，其他20%可依據客戶需求進行選擇，開發者可依據客戶不同需求提出解決方案。
到3月中旬，MIH聯盟已有1065家全球廠商參與加入，其中30%比例屬於全球性廠商，接近200家新夥伴背景與網際網路（Internet）有關。MIH聯盟規劃自7月起獨立運作。
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