東元23日董事會　黃茂雄父子各擁支持較勁

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）電機大廠東元今天召開董事會，除了將通過去年合併報表，新屆董事候選人名單預期是討論焦點。東元創始股東聯合推舉辭去常務董事的黃育仁領導改革，與東元會長黃茂雄、寶佳和華新共推候選人，父子背後各擁支持針鋒相對。

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黃茂雄日前以個人身分推動東元及主要股東寶佳集團和華新麗華三方共推11名新任董事名單，黃茂雄當時表示最快今天董事會上將進行討論。

黃茂雄目前仍是東元董事之一，其子黃育仁已辭去常務董事一職，預料不會出席今天的董事會。

東元創始股東包括錢楨三、孫芳正、孫嬿美與黃博治在22日分別代表東元創辦股東錢水木、孫炳輝、孫炳榕及黃土英等家族發表公開信，聯合推舉黃育仁整合東元董事會、領導改革。對此黃育仁表示謝謝支持。

東元董事會聲明抱持開放態度，不過強調黃茂雄、華新、寶佳共同合作支持現有經營團隊的協議並未鬆動，不僅爭取老股東認同，也努力促成新股東共識。

目前寶佳集團持股東元比重約25.7%，是東元第1大單一法人股東；華新與東元換股結盟，累積持股比重約8.473%。市場人士表示，東元創始股東合計持股比重約10%，而支持黃育仁的「東元阿嬤」林明穱持股比重近1 成，黃育仁則透過菱光科技持有東元股權約2.63%。

市場人士指出，目前外資法人持股東元比重約25%，外資動向將是左右東元新任董事結果的重要關鍵。

黃育仁突然在18日投下震撼彈發布聲明，即日起請辭東元常務董事以及資訊電子事業群執行長等職務，同時表示不再接受東元董事會的董事提名，

黃育仁表示今年東元集團面臨創新與轉型的巨大考驗，局勢令人憂心，他認為東元集團目前的經營路線，難以面對未來的挑戰。

黃茂雄原本希望黃育仁能留任到股東會結束，不應在此刻辭去職務，但慰留未成。東元在19日聲明指出，針對黃育仁辭去董事會常務董事一職，董事會深感惋惜與遺憾，期待未來黃育仁有機會為東元的轉型發展共同努力。

週刊報導黃育仁將「走自己的路」，整合東元創始股東和「東元阿嬤」林明穱的支持、爭取華新和外資法人靠攏，將提名6席董事候選人，目標取得東元新任董事會多數席次，爭取董事長一職。黃育仁19日則透過幕僚回覆，對於週刊為何如此報導感到不解，關於這部分一切都還言之過早。

東元從19日起到29日止受理獨立董事和董事提名，獨立董事應選名額4席，董事應選名額7席，共計改選董事11席，東元預計4月12日再召開董事會審查新董事候選人，將於5月25日舉行股東會改選董事，選任方式將採累積投票制。（編輯：張均懋）1100323