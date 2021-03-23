頂樓vs三樓怎選？全場曝「1抉擇關鍵」：整體級別差很多

每個人對於房子的需求不盡相同，電梯大樓與舊式公寓都各自有人喜愛，前者每月需繳管理費，且公設比較高；後者則無須繳管理費，使用空間較大。然而，近日就有女網友透露，自己最近開始與男友看房，分別看上了電梯3樓的3房物件，以及頂樓三房雙車位，由於兩者皆有優缺點，便發文請益網友「該如何選擇？」結果全場狂曝「1大抉擇關鍵」，認為這攸關整體級別。

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原PO在PTT

《home_sale》

板中表示，最近開始與男友看房，「想請教在同樣屋齡、室內坪數一樣的狀況，大家會偏好選三樓還是頂樓呢？」她透露，「三樓的物件：喜歡的原因是客廳較大，四房改三房，且公婆行動不太方便，皆無法走樓梯，所以如果遇到類似地震緊急危難，也許逃生會比較方便，但爬文後，發現二、三樓皆有可能遇到爆管問題。」

至於頂樓物件則為三房雙車位，原PO心動的理由除了有雙車位，還有比較不會像低樓層容易受到上層住戶的聲響影響，她提到，自己之前住四樓，五樓的住戶常會哭鬧、砸東西，常被影響到晚上睡不著，不過，她也擔心頂樓容易有漏水等問題，因此想請教各位版友的意見。

▲一名女網友在PTT提問「在同樣屋齡、室內坪數一樣的狀況，大家會偏好選三樓還是頂樓？」引來許多網友分析「抉擇關鍵」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友一致認為，要看該物件是公寓或大樓，若為新大樓選擇頂樓較佳；如果是舊公寓則選擇低樓層，「公寓越低越好，大樓越高越好」、「新大樓選頂樓，通風採光好，樓上沒人吵超爽」、「新大樓秒選頂樓，其他不要說，光安靜就值得選了」、「新大樓選頂樓，舊大樓選3樓」、「新大樓頂樓住戶真心推薦，非常安靜，很有隱私權」、「頂樓，漏水花錢可以修，樓上吵不能修理他」、「是否頂樓，請看購買的價位跟社區屬性，中高級別頂樓較好，如果是舊式老大樓、老華夏...或是總價不高的新社區不推」。

不過也有人直指「有人說頂樓熱又漏水，電梯壞掉還會聽到電梯機房聲音」、「頂樓漏水問題機率也是很高啦，有一好沒兩好，自己斟酌」、「真正高低樓層差異在心理因素和外在條件影響程度，心理因素就是爽感 外在條件就是指鄰居、鄰棟、環境影響，低樓層比較會受影響。其實買房子都是買個相對條件，沒有哪一樓層就一定怎樣，高樓層值不值得加價也是看條件，低樓層說不定買到便宜又好的物件，像是低樓層隔著人行道+退縮面公園就很棒。簡單講，比起房子本身，外在條件對樓層價值影響還比較大，看出去是什麼景、臨不臨路？不考慮這些買高樓層也白花錢，誰說高樓比較安靜，抽水馬達、機房肯定吵死你。」、「呵呵，看很多頂樓鐵粉，是住過多少種頂樓? 我住過28F，還是不差的建商，但講真沒想像中那麼優，後來換20F頂樓就還是會吵，改管機車、電梯、抽水馬達都來，受不了，現在換5F覺得還行，除非老子有錢，不然不用迷信高樓啦...」（編輯：許苡晴）