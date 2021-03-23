F-5E戰機失事 蔡英文：沉痛但國軍會堅守崗位
記者胡宥心／台北報導
2021-03-23 10:47:26｜2021-03-23 10:59:04
台東志航空軍基地2架F-5E戰機昨（22）日執行訓練任務時失聯，一飛官中尉羅尚樺仍不幸殉職、另一名飛官上尉潘穎諄失蹤。總統蔡英文今（23）日出席三軍總醫院松山分院航醫大樓動土典禮致詞表示，很遺憾戰機發生事故，已經指派國防部長邱國正到台東指揮搜救工作。
今天是三軍總醫院松山分院航醫大樓動土日子，蔡英文致詞時表示，很遺憾昨天在屏東牡丹有兩架F-5E戰機發生事故，其中飛官羅尚樺殉職、潘穎諄上尉搜救當中，邱國正上午代表她前往台東慰問家屬，在現場指揮搜救工作。她也指示國防部全力搜救，釐清事故原因。蔡英文說，她向殉職飛官家屬表達最沉痛的哀悼，事故讓人悲痛，但國軍官兵依然堅守岡位。 過去也是F-5E飛官的退輔會主委馮世寬今日受訪，神情難掩失落，他表示，飛行失事不可避免，但要努力防治，請國人都要想到他們的辛勞，給軍人最大的祝福。馮世寬說，他心裡非常難過，昨天正好穿了飛行外套到立法院備詢，想要展現飛行員受到批評也會勇往直前，不知道能不能回來，但還是要去的勇氣；至於昨天下午發生的事情，他非常難過，「飛行失事不可避免，但要努力防治」。馮世寬說，空軍做了準備，但天候、人為因素，會有這些事情發生，請國人都要想到他們的辛勞，給他們最大的祝福，希望他們飛行前可以準備、準備再準備。希望國家戰力強到能夠抵禦外侮，能夠保衛自己，更希望全國人民給他們加油打氣，「今天的國防都要靠空軍」，一起來努力、祝福，為失蹤飛行員打氣。