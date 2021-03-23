新北明日在輔大舉辦就博會 臺灣港務助理工程師49K起跳
記者陳志仁／新北報導
2021-03-23 10:55:29
畢業季超前部署！新北就業服務處明（24）日上午的11點至下午3點，在輔仁大學風華再現廣場舉辦校園就業博覽會，將邀松川精密、微風廣場、聯華食品、和泰汽車、翰品酒店、新光三越、臺灣港務等46家廠商，提供超過2000個職缺，助畢業生提前覓得好工作。
新北市政府勞工局表示，針對本次就博會廠商分析，若按職缺數計，有47%的職缺為旅宿餐飲業、零售量販業占22%；職缺待遇的部分，臺灣港務助理工程師薪資49K起跳，而松川精密（科技製造業）工程師、TutorABC麥奇數位程式設計師，及慕里諾（旅宿餐飲業）的25個主廚職缺，也都是40K起跳薪資，希望提供同學較具薪資競爭力的工作機會。勞工局長陳瑞嘉指出，這次特跟輔大育成中心合作，邀萬旭電業、壹端互動科技、商之器科技、台灣析數資訊成立「科技主題館」，讓學生進一步了解產業的科技化導入，如業界常用的雲端活動報名報到系統、雲端醫學影像整合平台；此外，壹端互動科技、萬旭電業等，更額外在輔大就博會提供月薪40K起的網站程式設計師、毫米波軟體工程師職缺。陳瑞嘉補充，接下來會陸續與6所大專校院合作校園徵才活動，除了幫企業找人才，更重要的，是跟學校一起努力把學生推進職場，落實「畢業即就業」理念，歡迎應屆畢業青年朋友參加。現場也有VR科技求職體驗、履歷健診、青年職涯發展等諮詢服務，歡迎求職者多加利用；活動詳情請上新北市人力網或電洽就服處免付費專線0800-091-580洽詢。