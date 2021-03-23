少俠退役／田壘傷重仍忍痛苦練 陳建州：他常要吃止痛藥
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-23 11:01:01
P.League+福爾摩沙台新夢想家球星田壘，在元年季中因傷宣布將在球季結束後退役，而擔任聯盟執行長、過去也是夢想家領隊的「黑人」陳建州也對此表示祝福，並承諾未來若小老弟在轉換跑道上有需要，自己也會盡所能的幫助他。
「當時我還在夢想家擔任領隊，找他回來的原因也很簡單，因為他是即戰力。」2017-18賽季田壘在天津榮鋼打完到對岸後最高效的一個賽季，之後決定返台加入夢想家，當時決定找他來的陳建州認為，那年的田壘身手絕對還是相當頂尖，看好他能為球隊做出貢獻。另外，田壘的高人氣對於剛成立的夢想家，在票房以及吸引球迷上有著巨大的作用，陳建州坦言那時候也是親自和田壘聊了很久才敲定，「因為那時候他在CBA還有合約，也有球隊想留他在對岸打球。」來到ABL的田壘，已經是生涯晚期，無法在像年輕時一樣輕鬆飛天遁地，但他的堅持和對自我的要求，依然為夢想家的球隊文化帶來正面影響。「很多人不知道壘哥那時來我們球隊，傷已經非常重了，賽前常常要吃止痛藥。賽前吃一次，比完賽也要吃，能撐到現在真的非常了不起了。」那一段時間田壘忍痛以身作則，就像過往一樣苦練、為比賽做準備，看到他的認真和努力，陳建州坦言相當感動。雖然之後因為籌備新聯盟而離開了夢想家，但陳建州以好友以及前同事的身分呼籲，以田壘在台灣籃壇的地位，值得用一個正式且光榮的方式走下球場。「他這十幾、二十年為台灣籃球做的努力，讓我想和他說一聲：『辛苦了！』好好休息一下，漂亮的轉身，未來用另一個身分，去擁抱最愛的籃球。」在之前受訪時，田壘透露自己退役後希望朝球隊行政管理職學習邁進，對此陳建州也非常看好，並承諾給予支持和幫助。「他個性適合走行政，當教練可能個人意願就不是那麼大，獲得的成就也會不一樣。慢慢來，進入社會後，若有資源、人脈、商業環境的需要，身為老大哥，我也會無條件的幫助他擔任好這樣的一個角色。」