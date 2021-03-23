放火燒山怪猴子　警方逮到縱火老農

旗美地區近日山林大火頻傳，3月18日下午3點多，高雄旗山區旗尾第三登山口附近草叢發生火燒山火警，消防人員撲滅火勢後，竟在現場發現一個被橡皮筋綁住「日曆紙」的石塊，紙條上也有燃燒的痕跡，疑似是「引燃器」，警方在附近訪查發現一處工寮有相同的「日曆紙」，86歲的陳姓老農才坦承因驅趕山區獼猴，才不慎引發火燒山。
旗山日前發生火燒山火警，警消在現場發現一個被橡皮筋綁住「日曆紙」的石塊，疑似就是這起火警的「引燃器」，有人為縱火的可能性，旗山警方除將可疑物品轉給相關專業單位進行採證，同時展開調查，警方在火災現場附近查訪時發現陳姓老農工寮附近有一些石塊，還有被撕下的日曆紙，一比對竟發現與在火災現場發現的引燃器「日曆紙」雷同，陳姓老農涉嫌重大。陳姓老農經警方傳訊到案，方吐露因不滿棲息附近山區獼猴群長期下山偷吃其所種植之木瓜及芒果等農作物長達一年，因為不堪其擾，還因此蒙受經濟上的損失，便於案發當日下午3點多，獨自製作數顆日曆紙包裹石頭的引燃器，並與鞭炮一起點燃後，丟往旗尾第三登山口附近驅趕猴群，卻因丟到草叢引燃火勢，進而引發火燒山，全案經訊後移送橋頭地檢署偵辦。
旗山警方強調，適逢清明掃墓重點時節，在旗美地區已陸續發生多起大大小小的山林火警，警消為了救火疲於奔命，分局長游永中也提醒，南部地區自去年年底至今仍無雨，天乾物燥，春節過後民眾會陸續整地、掃墓，應記得「掃墓4不2記得」口訣，「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，「記得滅餘燼、記得收垃圾」，減少不必要的風險。