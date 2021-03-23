放火燒山怪猴子　警方逮到縱火老農

旗美地區近日山林大火頻傳，3月18日下午3點多，高雄旗山區旗尾第三登山口附近草叢發生火燒山火警，消防人員撲滅火勢後，竟在現場發現一個被橡皮筋綁住「日曆紙」的石塊，紙條上也有燃燒的痕跡，疑似是「引燃器」，警方在附近訪查發現一處工寮有相同的「日曆紙」，86歲的陳姓老農才坦承因驅趕山區獼猴，才不慎引發火燒山。

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旗山日前發生火燒山火警，警消在現場發現一個被橡皮筋綁住「日曆紙」的石塊，疑似就是這起火警的「引燃器」，有人為縱火的可能性，旗山警方除將可疑物品轉給相關專業單位進行採證，同時展開調查，警方在火災現場附近查訪時發現陳姓老農工寮附近有一些石塊，還有被撕下的日曆紙，一比對竟發現與在火災現場發現的引燃器「日曆紙」雷同，陳姓老農涉嫌重大。

▲警消在火警現場發現一個被橡皮筋綁住「日曆紙」的石塊，疑似就是「引燃器」。（圖／翻攝畫面）

旗山警方強調，適逢清明掃墓重點時節，在旗美地區已陸續發生多起大大小小的山林火警，警消為了救火疲於奔命，分局長游永中也提醒，南部地區自去年年底至今仍無雨，天乾物燥，春節過後民眾會陸續整地、掃墓，應記得「掃墓4不2記得」口訣，「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，「記得滅餘燼、記得收垃圾」，減少不必要的風險。