保健品和三高藥混吃有副作用嗎？藥師提醒：分開吃比較好
記者陳志仁／新北報導
2021-03-23 11:43:45
許多子女為了長輩的健康，都會購買保健食品給長輩食用，但有長輩怕忘記或方便的考量，將保健食品與慢性病的藥一起吃；衛生福利部臺北醫院提醒，兩者可能會產生交互的作用，尤其是多重疾病、多重用藥、特殊用藥者，建議透過藥物諮詢服務的方式，提升用藥安全。
臺北醫院表示，年逾60的陳先生走進藥物諮詢室，一開頭就問「藥師阿，我兒孫春節帶很多保健食品回來，像是葡萄糖胺、益生菌、Q10膠原蛋白，但是我老婆有糖尿病和高血壓，我自己有高血脂，我們都有在吃藥，我是想說這些保健食品跟這些藥一起吃，比較方便也比較不會忘記啦，這樣可以嗎？」臺北醫院藥師廖玲梅說明，許多人在年節都會收到許多的保健食品，也會擔心囤積放置過久而過期，因此會將保健品與平常定期服用的藥品一起服用，但是由於兩者可能會產生交互的作用，建議要先瞭解保健食品與藥品的成分，及自己疾病控制的情形。廖玲梅提醒，糖尿病友如有注射胰島素控制血糖，服用葡萄糖胺時，應增加血糖監控測量的次數，若想長期攝取葡萄糖胺，應與醫師討論服用量與次數；若以飲食控制或服用1至2種口服降血糖藥的病友，平常糖化血色素檢測值都在6.5%以內，則無需擔心，可正常服用葡萄糖胺。廖玲梅指出，一般常見用於胃腸道或過敏症狀改善的益生菌，因為不同類別菌屬或菌量的存活率不同，為避免益生菌在抵達腸道前就陣亡無效，則建議與抗生素藥物分開食用，至少間隔一小時再服用較佳；另外，若有服用抗凝血藥品「Warfarin」的病人，則要避免同時服用葡萄糖胺和Q10，以免增強藥效引發出血。廖玲梅表示，民眾對保健食品的期望往往高於保健品的實際作用，實際上對身體最有幫助的是遵循醫囑、例行服藥，藥品和食物的交互作用種類繁多，就醫時應主動告知目前服用藥物、中草藥與保健食品有哪些，醫師會根據就醫情況為您選擇適當的藥物、並提醒您飲食與服藥上需注意的事項；此外，對於任何用藥疑慮，也可向藥物諮詢室的藥師尋求用藥指導。