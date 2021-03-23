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產後妊娠紋或變小「腹」婆？ 醫：腹部拉皮手術重振信心

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-03-23 11:23:37

腹部拉皮手術前後對照圖
▲腹部拉皮手術術前、術後對照圖。（圖／中醫大新竹附醫提供）
一名29歲的L姓媽咪，生完三個小孩後，因為懷孕時撐大的肚皮，皮膚鬆弛再也回不去產前的緊緻與平坦，妊娠紋嚴重鬆垮，垂皺的肚皮並且出現小「腹」婆，經過約五年的積極瘦身健身依然無法改善，求診中國醫藥大學新竹附設醫院整形外科醫師廖偉捷，廖醫師建議她以腹部拉皮手術改善，手術後，L媽咪非常感謝，表示：「廖醫師給她一個全新自信的自我。」
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廖偉捷醫師說，孕期時因為肚皮撐大，皮下纖維組織斷裂，會產生皮膚擴張紋，也就是妊娠紋，出現又皺又鬆垮的肌膚。腹部拉皮在肚臍下方增加一道刀口，延伸到恥骨上方，再往左右延伸往外到腹股溝之處。切除多餘的肚皮和妊娠紋。不用拆線換藥 不用引流管，病患手術後一天即出院。
另外，廖偉捷醫師也在L媽咪的左右大腿做了環抽脂訪，左右各抽約350cc，做自體脂訪移植隆乳手術，不只讓媽咪肚子平坦恢復皮膚緊緻，雙腿也變細長，同時，罩杯也從原本的A 罩杯一舉晉升為C罩杯，也將她原本扁平的的肚臍變成細長型的肚臍，「一舉四得」。
廖偉捷醫師建議，產後婦女，如果計畫不想再懷孕，並且孕後一年都無法解決妊娠紋等問題，可考慮腹部拉皮手術。廖偉捷強調，院方除了整形外科醫護團隊，還有麻醉科專業堅強團隊，由麻醉科醫師全程進行，以及各科後送支援，完整的醫療團隊完整手術系統，可給予女性最安全的手術處置，讓女性找回自信美。
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