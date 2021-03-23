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刷臉登機不是夢！松機明起試辦人臉辨識

記者張志康/綜合報導

2021-03-23 11:30:01

松山機場
▲松山機場自明日起開放試用首套人臉辨識系統，旅客刷臉進管制機、登機不是夢。（圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）
交通部今（23）日表示，台北松山機場首度建置人臉辨識智慧化通關系統，將自明（24）日起試辦半年，供出境旅客體驗。
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松山機場表示，這套人臉辨識智慧化通關系統不需要像先前的e-GATE系統需預先註冊，旅客可以自願試用這套系統。旅客可由自助通關設備，自行建置專屬ID，包含登機證、護照和臉部特徵，登機時不必再出示護照，只要經人臉辨識即可，旅客個人資料於登機後1小時自動刪除，不會有外洩疑慮。
交通部長林佳龍上午在視察松機3e智慧通關新設施時表示，透過這種方式，可以簡化通關程序，同時也更安全、無接觸，運用科技降低機場查驗人力負擔、提升準確度、強化航空保安，營造智慧機場國門形象。
林佳龍指出，新冠疫情期間，透過自助式智慧通關查驗，可以有效減少接觸、降低染疫風險。松機也在通關匝門整合體溫偵測設施，讓旅客在通關過程中自動量測體溫，作為通關條件；旅客體溫由系統傳到航班艙單，防疫工作更完善，零接觸環境更強化防疫作為。
民航局則表示，結合生物辨識的智慧通關是目前全球機場發展方向，藉護照、登機證及人臉結合成單一身分證件（one ID），可用於後續通關登機作業等。松機先試辦半年，了解實際運作狀況，作為國內其他機場建置參考。
目前國際出境旅客完成報到劃位手續進管制區、內政部移民署證照查驗櫃檯與登機門都要查驗護照及登機證，移民署查驗櫃檯已建置e-Gate入出國自動查驗通關系統，松機試辦計畫是在進管制區（e-Check）及登機門（e-Board）設人臉辨識智慧化通關系統。
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