花蓮通緝犯躲來台中 KTV歡唱遭逮
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-23 11:35:52
台中市五分局水湳所所長紀明仁18日率員於中清路超級巨星自助式KTV執行擴大臨檢勤務，一名陳姓男子看見有警察前來臨檢時，眼神不斷閃爍試圖躲避警方觀察，紀所長即心知對方可能有問題，先請一名員警固守進出入的大門，並指示員警逐一過濾包廂內客人，輪到陳姓男子時，他卻先試著報假的身分證字號企圖矇騙警方，但騙不了警方使用的M-Police小電腦，查出陳男是從花蓮逃來台中市躲藏的毒品通緝犯。
當所長紀明仁發覺該名男子神情有異時，遂先請該名男子離開包廂不影響同行其他客人，並進行更一步的確認查詢；男子先是謊報他人的身份資料，員警一看相片不對，請男子再報一次資料，陳男自知騙不了警方了，才老實報出真正的個資，原來陳姓男子本(3)月8日甫因毒品危害防制條例案遭臺灣花蓮地方檢察署所通緝在案，日前才從花蓮繞到台中市來藏匿。原來現今警方所使用的M-Police小電腦，不像早期通緝資料上線有時間差的問題，如今警方手攜式小電腦與後端資料庫幾乎是沒有時間差，只要一發布通緝通報，警方除了能檢核受檢者身分證字號是否錯誤，還能很快地發現是否遭到各法院或地檢署的通緝。因此警方為了釐清身分，便請男子再報一次自己的身分證字號以釐清身分。