三總新航醫大樓動土 蔡英文：人民需求在哪、國軍就在哪
記者胡宥心／台北報導
2021-03-23 11:37:03｜2021-03-23 12:28:59
三軍總醫院松山分院航空醫學大樓今（23）日舉行動土典禮，總統蔡英文出席典禮致詞時提到，新的航空醫學大樓將有兩個重大意義，第一是表達政府對軍陣醫學的重視，第二就是可強化地區長照服務，達到「人民的需求在哪裡，國軍就在哪裡」的精神。
蔡英文表示，長期以來國軍醫院擔軍事體檢、選兵、醫學官兵救護訓練、醫陣醫學等任務，同時也肩負支持偏鄉地區醫療緊急救災重任，她在簡報中看到大家過去參與醫療任務，從九二一大地震到成為SARS專責醫院，松山空總幾乎是無役不與，這次疫情中全國收容量最大檢疫所也是松山分院的醫護人員支援。「人民的需求在哪裡，國軍就在哪裡！」蔡英文說，這些凸顯國軍的可貴精神，松山分院更是空勤體檢、建立航醫、維護飛行員健康等確保空防戰力的大功臣。蔡英文說，即將興建的航空醫學大樓有兩意義，第一、表達政府對軍陣醫學的重視，軍陣醫學確保現役士兵官的體能和安全戰力指標，興建的醫療大樓會增加這些投資，強化研發、加入大數據，提升國軍醫療技術。蔡英文表示，第二、強化地區長照需求，台灣邁入高齡化社會，增加長者照顧能量是重要目標，新大樓可以發展成及重症治療院區；舊大樓成為慢性病醫療和長照機構，讓醫療項目分流，原來院區的護理之家增強服務能量，造福家庭，感謝大家辛勞付出，也希望國防部督導讓工程如期完工。