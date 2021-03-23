台灣鳳梨事件衝高小英聲望？最新民調：五成八基本上支持

財團法人台灣民意基金會今（23）日在台大校友會館召開 3 月全國性民調發表會，其中有關蔡英文總統的聲望，最新民意顯示，20歲以上的台灣人有五成八基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，二成七不贊同，贊同者比不贊同的人多31 個百分點。這項發現顯示，第二任期上任將近十個月的蔡英文聲望居高不下，意味其處理國家大事方式續獲絕大多數台灣公民的肯定和支持。

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今天發表會的主題是「疫苗政治、八月公投與台灣政局」。這是基金會成立以來，第五十五次每月例行的重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講，並邀請林忠正、林郁方、 蘇煥智等三位知名學者專家與談。

游盈隆指出，蔡英文民調暴衝至五成八，和期間台灣鳳梨被突襲禁止進口事件，激起台灣人的群情激憤，有相當大的關連。而關於蘇內閣的整體施政表現，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中，有五成四基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，三成三不滿意。滿意者比不滿意的人多 21 個百分點。這項發現意味著，蘇內閣整體施政表現獲得絕大多數國人的肯定和支持，而就長期觀察而言，蘇內閣的民調滿意度也隨著蔡英文總統聲望成為正向比。

而蔡政府對兩岸關係處理的民意反應，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人 中，有五成三的人認為蔡政府對兩岸關係的處理拿捏的剛好，二成認為太強硬，一成五認為太軟弱。這項發現意味著，台灣目前有明顯過半數的公民滿意蔡政府對兩岸關係的處理，三成五的人不以為然。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2021年3月15-16日；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨 機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。