黨魁兩岸論述前哨戰？洪秀柱辦論壇邀朱立倫、江啟臣與會
記者余祥／台北報導
2021-03-23 11:38:11｜2021-03-23 11:47:59
國民黨兩岸路線親中被視為是2020年總統大選大敗因素之一，黨主席江啟臣上任後積極改革，但刻意淡化九二共識論述又引發黨內大老不滿。前國民黨主席洪秀柱的中華青雁和平教育基金會將在27日舉辦「護憲保台論壇研討會」，討論兩岸論述，並邀請有意參選黨魁者與會。據了解，前新北市長朱立倫、中廣董事長趙少康皆會出席，江啟臣則擬派大陸事務部主任左正東與會。
江啟臣接任黨主席後，積極撕去國民黨親中標籤，但在兩岸論述方面，一度因為過度淡化九二共識引發黨內大老包括前總統馬英九、洪秀柱等人的不滿，後來在兩岸論述方面還是維持九二共識，並未提出新的論述方式。洪秀柱關注國民黨路線，又因立法院將在本會期啟動修憲工程，朝野對於修憲的議題遲遲未有共識，尤其修憲議題涉及國家定位及兩岸關係，因此籌備舉辦論壇，也邀請有意參選黨主席的人選與會討論。洪秀柱昨日在臉書表示，憲法是政府與人民的契約，更是法治國家依法行政的基石，然而中華民國憲法的內涵究竟是什麼？她舉辦這場論壇，為的就是替國民黨提供一個磋商討論的平台，透過闡述彼此的意見及看法，希望激盪出一些讓台灣能夠生存發展、有利人民福祉的兩岸論述。