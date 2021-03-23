NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

黨魁兩岸論述前哨戰？洪秀柱辦論壇邀朱立倫、江啟臣與會

記者余祥／台北報導

2021-03-23 11:38:11｜2021-03-23 11:47:59

20191108 韓國瑜造勢 馬英九 吳敦義 朱立倫 連戰 洪秀柱
▲前國民黨主席朱立倫將出席前黨主席洪秀柱舉行的護憲保台論壇，談兩岸論述。（圖／資料照片）
國民黨兩岸路線親中被視為是2020年總統大選大敗因素之一，黨主席江啟臣上任後積極改革，但刻意淡化九二共識論述又引發黨內大老不滿。前國民黨主席洪秀柱的中華青雁和平教育基金會將在27日舉辦「護憲保台論壇研討會」，討論兩岸論述，並邀請有意參選黨魁者與會。據了解，前新北市長朱立倫、中廣董事長趙少康皆會出席，江啟臣則擬派大陸事務部主任左正東與會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣接任黨主席後，積極撕去國民黨親中標籤，但在兩岸論述方面，一度因為過度淡化九二共識引發黨內大老包括前總統馬英九、洪秀柱等人的不滿，後來在兩岸論述方面還是維持九二共識，並未提出新的論述方式。
洪秀柱關注國民黨路線，又因立法院將在本會期啟動修憲工程，朝野對於修憲的議題遲遲未有共識，尤其修憲議題涉及國家定位及兩岸關係，因此籌備舉辦論壇，也邀請有意參選黨主席的人選與會討論。
洪秀柱昨日在臉書表示，憲法是政府與人民的契約，更是法治國家依法行政的基石，然而中華民國憲法的內涵究竟是什麼？她舉辦這場論壇，為的就是替國民黨提供一個磋商討論的平台，透過闡述彼此的意見及看法，希望激盪出一些讓台灣能夠生存發展、有利人民福祉的兩岸論述。
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
5.88%94.12%
2021-03-22-2021-03-28

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
39.46%60.54%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
35%65%
2021-03-17-2021-03-23
即時
推薦閱讀