少俠退役／田壘季後賽還有可能上？夢想家：視傷勢而定
記者黃建霖/台中報導
2021-03-23 11:41:44｜2021-03-23 12:27:13
福爾摩沙台新夢想家球星田壘宣布在打完P.League+首個賽季後，結束球員生涯，4月4日將會是他最後一場季賽。但是若夢想家打進季後賽，他是否還有機會上場？對此夢想家總經理韓駿鎧語帶保留，強調以田壘那時的傷勢的情況來做決定。
對於季中發出田壘退役聲明，韓駿鎧代表夢想家官方做出解釋，「壘哥熱身賽時還有打，身體也還可以，但開幕賽出現傷情，本來我們預期可能季中調整好能回來，但他的傷勢比想像中嚴重，連走路都會不舒服，為了未來長遠的著想，所以才會做下這個決定。」比較可惜的是，夢想家在本季的球風設定是打快、以外線投射為主，相當適合田壘的發揮，球隊季前預想是讓田壘和李德威輪替球隊中鋒的位置，打出奔放、流暢的小球球風。但在他受傷之後，後者被迫要承擔更多時間，球隊的布局也被打亂，因此在季初時打得較為掙扎。不過，雖然無法在場上為球隊貢獻，但田壘對於球隊的貢獻仍舊非常大，韓駿鎧透露球隊的後輩——特別是長人李德威、譚傑龍——都希望和他請益，「有一陣子壘哥在台北治療，很多年輕球員都傳簡訊希望他趕快回來，希望他能幫自己進行一些場上細節的調整、分享對戰術的理解，或幫忙和教練溝通。」田壘過去也是台灣籃壇有名的飛人，在達欣時期也是球隊的絕對核心，晚期因傷慢慢改變打法，韓駿鎧佩服這位老將在自己心態上的轉變，「壘哥沒有球星架子，很平易近人，球隊方面的事情，他有求必應；小老弟問他問題，他也都有問必答。」對於本賽季剩下的比賽，韓駿鎧希望夢想家其他球員能打出好球，幫助老大哥畫下球員生涯的完美句點。「壘哥現在調整的狀況稍為好一些了，我們也是希望他能在最後兩場球好好發揮。」至於季後賽田壘是否有機會上場，或是4月4日的引退戰就是他生涯的最後一場？韓駿鎧說：「這個不一定，如果進季後賽若壘哥能打，還是有可能上。主要看他的傷恢復的怎麼樣。」