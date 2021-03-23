名家論壇》林瑋豐／與罷昌力量「共融」的台灣民眾黨
文/林瑋豐
2021-03-23 11:39:56
台灣民眾黨又有新成員，這次是前身為罷免黃國昌團體的「安定力量」的前立委候選人李國憲，被民眾黨找來擔任新北市黨部副主委，黨部開幕活動上，罷昌領銜人、安定力量建黨的孫繼正也是出席貴賓。
被某些人認為始終無法和柯文哲劃清界線的黃國昌，他所屬的政黨時代力量，現任立委王婉諭開出第一槍，質疑台灣民眾黨毫不掩飾地找來一個反同政黨成員擔任黨職，與去年民眾黨拿著彩虹旗上街的畫面形成諷刺的對比。然後呢？然後王婉諭就被柯粉出征了，時力只剩智庫執行長李兆立一人聲援她，接著就沒有然後。當初反罷昌戰得如此賣力，如今罷昌團體借殼上市，距離才五六百公尺的時力新北黨部卻毫無反應。第N度被柯昌粉出征的王婉諭，臉書謾罵的留言不少人自稱「時力支持者」，卻為罷昌團體、人士護航，令人感到錯亂。姑且不論黃國昌在立委任內有什麼爭議或者如何樹敵，但當初罷昌團體使用各種謊言、造謠，在街上誆稱黃國昌要讓毒品合法化，以及推動同婚會讓夫妻父母消失云云，更出現偽裝選委會打電話要選民投下同意罷免票等奧步，這些錯假訊息的宣傳手法，在成立政黨後並沒有收斂，然而自稱時力支持者卻為這樣的政黨人士圍事，反過來批評時力內部質疑的聲音，令人費解。這位民眾黨部的副主委李國憲不只反同，2019年因為太陽花國賠案，李國憲也帶著自己的參選旗幟，跟著退警一起進攻行政院，自稱要討尊嚴。當初挾著學運而生的柯文哲旋風和後來學運成員組成的時代力量，面對這樣的羞辱語言，想不到竟是張開雙手迎接或任由唾面自乾，相當諷刺。更加諷刺的是台灣民眾黨和李國憲本人的回應，民眾黨聲明對著譴責仇恨同志的人說「互相仇恨無助化解對立」，李國憲更是複製反同人士萬年說詞「我也有幾個同志朋友」。這些老梗推托之詞不說，2017年反同團體罷免黃國昌、2018年推動愛家公投案，過程中歧視傷害同志、撕裂社會，這樣的推手不需要任何交代、也看不出有任何的轉變，突然可以搖身一變成為「認同共融社會」的政黨核心價值，展現出來的正是，這就是一個沒有核心價值的政黨。但其實也不用感到奇怪，柯文哲找來的民眾黨秘書長謝立功，在跳槽到民眾黨之前，過去不但大方簽署反同公投，也數度與黃士修合體同台，為他宣傳重啟核四公投案，一換黨就突然翻臉不認帳，好像什麼都沒發生過似的，突然變身成一個聲稱自己支持多元又反對重啟核四的政黨秘書長。其實立委身分的王婉諭，實在不需要去對一個地方黨部的副主委指點，這更應該由時力的新北黨部自己發聲，更何況黃國昌是時力在新北市唯一當過立委的黨員，也是曾經的新北黨部主委，可惜也不太意外的是，時力其他人幾乎毫無反應。至於台灣民眾黨因此又被網友戲謔說叫做「資源回收黨」，但其實有點言過其實了，真的值得回收再利用的才叫做資源。●作者：林瑋豐／獨立媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com