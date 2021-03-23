歡迎加入竹縣大家庭 縣府：填縣民需求調查表送小禮物

新竹縣人口淨遷入率人全國最高，出生率也名列前茅，為歡迎新竹縣大家庭的新成員，縣府民政處邀請民眾3月底前到縣府雲端聯合服務中心填寫「新竹縣民需求調查表」，問卷由新遷入住民及新手父母分題選填，選項囊括了育兒福利、醫療資訊、就業資訊、托育托嬰、幼兒園、生育津貼、圖書館等等，縣府將依據調查結果統計民眾關心的議題，再統整製作行動條碼QR CDOD, 讓民眾一指就可掌握新竹縣生活福利相關資訊。

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民政處表示，在新竹縣府雲端聯合服務中心填寫完「新竹縣民需求調查表」，網址（https://eservices.hsinchu.gov.tw/People/Agree/81/202103003/376440000A1026?MyData=0），憑截圖到縣內任一鄉鎮市的戶政事務所就可得到精美小禮物喔。(數量有限，送完為止，快快行動)。

民政處指出，平均所得高、學歷高、人才需求高，求職就學居住環境好，使新竹縣人氣旺旺，成為台灣少數人口正成長的縣市，總人口數已突破57萬人。根據內政部109年資料顯示，竹縣人口總增加率千分之12.06，是本島最高、全國第二，僅次於連江縣的千分之14.41，原因除了新竹縣出生率千分之7.59為全國第六之外，人口淨遷入率更是連兩年全國最高，代表新竹縣是國人最喜歡遷入的城市。