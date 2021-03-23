藍成立公投推動小組 江啟臣：負責向人民說明為何要投票
記者余祥／台北報導
2021-03-23 11:51:58｜2021-03-23 11:52:23
國民黨推動反萊豬、公投綁大選兩項公投案，國民黨主席江啟臣昨日中午召開工作會議決議，將成立828公投任務推動小組，江啟臣今（23）日說，這2項公投案是國民黨9月前最重要的任務，會負責任的向人民說明為何推動公投。
國民黨推動反萊豬、公投綁大選兩項公投案已連署完畢，送交中選會，若2項公投案成案，將會在8月28日投票。為推動公投案，江啟臣昨日召開工作小組會議決議，成立公投任務推動小組，由江啟臣擔任召集人，國民黨秘書長李乾龍與國民黨立法院黨團總召費鴻泰擔任副召集人，預定26日召開第一次小組會議。江啟臣，反萊豬、公投綁大選這2項公投案是國民黨9月前最重要的任務，國民黨會以負責任的態度，向人民說明，為何要推動這些公投案；這是一場投票，就像在競選一樣，要說服民眾出來投票。江啟臣說，這次公投不只是黨中央的事，也需要與地方結合，從黨員到民眾，都要全部動起來，因此，未來到各地的說明、造勢活動，以及經費的籌措，都會由公投任務推動小組負責規劃與執行，他也計劃小組每週至少要召開一次會議，討論因應對策。