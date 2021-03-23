瘋狂槍手闖超市掃射！科羅拉多州慘案 已知10死含1警
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-23 11:58:20
美國科羅拉多州博爾德縣(Boulder)一間超市，當地時間22日驚傳有槍手闖入掃射，造成至少10人死亡的慘劇，其中還包含1名警員。警方隨後帶走一名上身赤裸、腿部流血的男子，疑似就是在超市內瘋狂屠殺的兇嫌，不少當時在場的民眾回想起事發經過，都還心有餘悸。
綜合外媒報導，慘案發生在22日下午3點左右，當地一間名為「King Soopers」的超市，傳出多聲槍響，大批警力獲報後趕赴現場，連特種部隊也來了人力，他們將超市團團包圍，向裡頭的槍手喊話要他趕緊投降，並有數架直升機在超市上空盤旋。報導指出，由於不確定槍手是否只有1人，加上殺戮行為仍在持續，過程警方曾發推文，要民眾避免前往附近地區，至於鄰近的民眾則須在警方應付武裝危險嫌犯時，設法找地方躲藏、掩護。有僥倖逃出的目擊者表示，案發時槍手一語不發，進門就開始掃射，接著就有人陸續倒地；另有目擊者說槍手全副武裝，與趕到現場的警員對峙。警方證實1名率先到場支援的51歲警官塔利(Eric Talley)不幸因此喪生。整個攻堅過程歷時數小時，雖然警方已逮捕1名穿著四角褲、右腿滿是鮮血的男性嫌犯，但尚無法確定他是否為唯一的兇嫌，也不清楚該名男子動機，強調會在釐清後公布。